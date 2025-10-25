Európske automobilky varujú pred zastavením výrobných liniek, Čína zastavila dodávky čipov Nexperia

Európski automobiloví výrobcovia, ktorí už čelia tarifám zo strany USA a náročnému prechodu na elektrické vozidlá, teraz čelia novej hrozbe. Nedostatku kľúčových polovodičov dodávaných čínskou firmou Nexperia.
Peking je v spore s holandskými úradmi, ktoré v septembri využili zákon z obdobia studenej vojny na praktické prevzatie kontroly nad spoločnosťou, ktorej továrne sa nachádzajú v Európe.
Varovania pred zastavením výrobných liniek
Automobilky a dodávatelia už varovali pred nedostatkami, ktoré by mohli viesť k zastaveniu výrobných liniek po celom kontinente. Nexperia vyrába relatívne jednoduché technológie, ako sú diódy, regulátory napätia a tranzistory, ktoré sú však kľúčové, pretože vozidlá čoraz viac závisia od elektroniky. Čipy sa používajú nielen v autách, ale aj v širokej škále priemyselných komponentov a spotrebnej elektroniky.
Spoločnosť sídli v Holandsku a bola kedysi súčasťou elektronického giganta Philips, no v roku 2018 ju odkúpila čínska firma Wingtech Technology. V reakcii na prevzatie spoločnosti holandskou vládou zakázala Čína reexport čipov Nexperia do Európy, čo vyvolalo nové geopolitické napätie. Nexperia dodáva 49 % elektronických komponentov používaných v európskom automobilovom priemysle, uvádza nemecký finančný denník Handelsblatt.
Výroba v Európe môže klesnúť až o 30 %
Európska automobilová lobby ACEA tento mesiac varovala, že výroba bude vážne ohrozená. Deutsche Bank predpovedá pre Nemecko pokles výroby o 10 %, pričom v najhoršom prípade až o 30 %. Nemecký automobilový gigant Volkswagen varoval, že krátkodobé zastavenie výroby nemožno vylúčiť, no zdôraznil, že hľadá alternatívnych dodávateľov. Bosch zatiaľ neznížil pracovné smeny, ale pripravuje sa na to vo svojom závode v Salzgitteri.
Francúzsky výrobca dielov Valeo uviedol, že má prehľad o dodávkach na najbližšie týždne a našiel alternatívy pre 95 % objemu, no tie ešte neboli schválené klientmi. Podľa ďalšieho francúzskeho výrobcu dielov OPmobility nie sú čipy Nexperia technologicky jedinečné a sú preto ľahko nahraditeľné, avšak schválenie nových produktov automobilkami trvá dlho.
Ferdinand Dudenhoeffer z nemeckého Centra pre automobilový výskum uviedol, že v najhoršom prípade môže táto situácia trvať 12 až 18 mesiacov. Dodal však, že po pandémii COVID-19 sa manažment a nákupné tímy naučili venovať väčšiu pozornosť rizikám v dodávateľských reťazcoch. Dudenhoeffer tiež poznamenal, že 100-% ochrana pred výpadkami dodávok je nemožná alebo by bola príliš nákladná.