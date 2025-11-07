Zahraničný obchod Slovenska sa drží v prebytku. Export ťahá priemysel, dovoz však brzdia lacnejšie energie

Slovenský zahraničný obchod sa drží v prebytku už piaty mesiac po sebe a september priniesol ďalšie pozitívne prekvapenie. Podľa údajov Štatistického úradu SR skončila obchodná bilancia v prebytku 428 miliónov eur, pričom kombinácia mierneho rastu exportu a poklesu importu opäť podporila priaznivé saldo. Analytici sa zhodujú, že za tým stojí viacero faktorov.
Dovoz je utlmený
Od nižších cien energií cez slabší dovoz až po štrukturálne zmeny v exporte, ktoré odrážajú vývoj slovenského priemyslu i širšie geopolitické súvislosti.
„Vývoz po slabšom auguste opäť mierne ožil, zatiaľ čo dovoz ostal utlmený najmä vďaka nižším cenám a nižšiemu objemu dovozu energetických surovín,“ uviedol analytik 365.bankTomáš Boháček. Podľa neho práve vývoj v oblasti minerálnych palív zostáva hlavným motorom priaznivej bilancie.
Menej drahej energie na vstupe znamená, že dovoz klesá rýchlejšie, než rastie export. Tento efekt však podľa Boháčka nie je výsledkom silnejšieho výkonu ekonomiky, ale skôr odrazom spomaleného dopytu po energiách a normalizácie cien na komoditných trhoch.
Automobilový priemysel dominuje v exporte
Z pohľadu štruktúry vývozu Slovensko ťaží najmä z rastu exportu priemyselných výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, kým vývoz energetických komodít klesá. Dominantný podiel na exporte si stále drží automobilový priemysel, ktorý tvorí viac než polovicu celkového vývozu.
„Produkcia áut zostáva stabilná, ale bez silnejšieho zrýchlenia. Automobilky fungujú v režime opatrnej výroby, najmä s ohľadom na neistý dopyt v Európe a zmeny v modeli objednávok v segmente elektromobilov,“ dodal Boháček.
Podľa analytika sa exportu darí
Pozitívny vývoj potvrdzuje aj analytik Slovenskej sporiteľneMatej Horňák, podľa ktorého sa slovenskému exportu darí napriek slabej zahraničnej konjunktúre.
„Vývoj zahraničného obchodu bol v septembri opätovne pozitívnym prekvapením, keď skončil v prebytku vo výške 428 miliónov eur,“ uviedol. Export dosiahol približne 9,3 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 1,8 %, zatiaľ čo dovoz klesol na 8,9 miliardy eur. Najväčší prínos k rastu vývozu priniesli rôzne priemyselné výrobky a chemikálie, naopak, export minerálnych palív a mazív klesol. Zaujímavý nárast zaznamenala aj kategória vývozu zbraní a streliva, ktorá podľa Horňáka rástla medziročne o 250 %.
„Za osem mesiacov tohto roka sme vyviezli zbrane a strelivo v hodnote takmer 1,5 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo len asi 560 miliónov,“ doplnil analytik. Tento vývoj súvisí podľa neho s rastúcimi výdavkami na obranu v Európe a zmenou štruktúry globálneho dopytu v dôsledku geopolitických napätí.
Kľúčové problémy
Napriek priaznivej bilancii však ostáva slovenský export závislý od situácie v eurozóne. Najmä Nemecko a Francúzsko, ako hlavní obchodní partneri Slovenska, zápasia so stagnujúcim priemyslom.
„Bez oživenia nemeckého a francúzskeho priemyslu bude slovenský export pokračovať skôr v bočnom trende,“ konštatuje Boháček. Horňák dodáva, že jedným z kľúčových problémov je spomalenie globálnej ekonomiky a zavádzanie ciel zo strany Spojených štátov, ktoré komplikujú pozíciu európskych výrobcov.
Brzda zo strany konsolidácie
Dočasnú podporu exportu by však mohli priniesť zvýšené výdavky na obranu a nemecký fiškálny stimul, ktorý podľa analytikov predstavuje jeden z najvýraznejších impulzov v histórii krajiny. V domácom prostredí bude rast dovozu brzdiť konsolidačná politika vlády, ktorá obmedzuje dopyt domácností aj podnikov.
„V nasledujúcich mesiacoch očakávame pozvoľné rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu,“ doplnil analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák. Pomôcť by podľa neho mohol postupne sa zotavujúci dopyt po investičných tovaroch v Európe, ale aj fiškálne stimuly u našich obchodných partnerov.