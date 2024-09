Dekarbonizačný plán košického U.S. Steel je pripravený, celková investícia sa blíži k dvom miliardám (video)

Dekarbonizačný plán košického U.S. Steel je pripravený. Aktuálne sa celková investícia blíži k dvom miliardám. Ako ďalej v rozhovore pre agentúru SITA prezradil prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania železiarní Miroslav Kiraľvarga, jej výsledkom by pritom malo byť, že sa vo fabrike bude vyrábať také isté množstvo oceľových produktov, avšak emisie skleníkových plynov klesnú o 70 percent.

„Tento plán bol pripravený a je stále v takom stave, že sa môže rozpracovať, ale práve kvôli tej veľkej transakcii, ktorá bola ohlásená zhruba rok dozadu, že japonský Nippon Steel má záujem o celú korporáciu, vrátanie košických železiarní, tak súčasný manažment a aj súčasní majitelia čakajú na finálne rozhodnutie a nový potenciálny manažment a nový majiteľ tiež chce najprv vedieť, či transakcia bude ukončená a až potom rozhodne, čo ďalej s americkými prevádzkami aj s košickou dekarbonizáciou,“ priblížil situáciu.

Pomoc vlády

Zároveň zdôraznil, že projekt nie je možné realizovať bez podpory. „Lebo tá investícia neprinesie to, že budeme vyrábať viac alebo kvalitnejšie, my budeme vyrábať len čistejšie. Čiže je to investícia do ekologickejšej výroby,“ zhodnotil Kiraľvarga.

Slovenská vláda má pritom podľa jeho slov záujem pomôcť, minister životného prostredia Tomáš Taraba verejne vyhlásil, že akonáhle padne rozhodnutie, je pripravený nájsť potrebné finančné zdroje na to, aby túto aktivitu podporil.

Dopad na zamestnancov

Prípadná dekarbonizácia by mala dopad aj na zamestnancov. „S tým rátame, a to vedia aj naši odborári, že ak by prišlo k odsúhlaseniu už akéhokoľvek dekarbonizačného plánu, tak najprv bude nárast pracovníkov, pretože aj keď nebudú priamo našimi, ale budú to zamestnanci dodávateľov, ktorí u nás budú musieť pracovať. Čiže rátame, že možno bude u nás vtedy pracovať o 2 000 až 3 000 ľudí viac,“ uviedol Kiraľvarga.

Podľa prepočtov fabriky by dekarbonizačný plán mal trvať minimálne 36 mesiacov, teda asi tri roky. Po jeho ukončení sa počíta s tým, vlastní kmeňoví pracovníci oceliarní budú buď presunutí v rámci aktuálnej výroby alebo aj mimo nej.

Podľa Kiraľvargu je ale logické, že v prípade nasadenia novej technológie nebudú potrebovať taký istý počet zamestnancov, ako majú teraz. „Takže tam predpokladám, že by prišlo zase k nejakej dohode a znižovaniu stavov,“ naznačil.