Čína obmedzí vývoz antimónu, ktorý sa používa vo výrobkoch od batérií až po zbrane

Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok oznámilo, že obmedzí vývoz antimónu, ktorý sa používa v širokej škále produktov od batérií až po zbrane.

Kontroly vývozu antimónu budú zavedené počnúc 15. septembrom s cieľom chrániť bezpečnosť a záujmy Číny a splniť si svoje medzinárodné záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní, uviedlo ministerstvo.

Obmedzený vývoz gália a germánia

Každý, kto bude chcieť tento nerast vyvážať v rôznych formách, bude musieť požiadať o licenciu.

Bezprostredne nebolo jasné, do akej miery bude vývoz blokovaný, hoci znenie o „nešírení“ naznačovalo, že by to mohlo zahŕňať použitie súvisiace so zbraňami.

Krátke vysvetlenie vydané ministerstvom obchodu uviedlo, že vývoz, ktorý je v súlade s nariadeniami, bude povolený, ale vláda je proti akejkoľvek krajine, ktorá používa položky z Číny „na zapojenie sa do aktivít, ktoré podkopávajú národnú suverenitu, bezpečnosť a rozvojové záujmy Číny“. Rezort nepovedal, o aké aktivity by mohlo ísť.

Čína minulý rok uvalila obmedzenia na vývoz gália a germánia, dvoch kovov používaných v počítačových čipoch a solárnych článkoch, aby „zaistila národnú bezpečnosť“.

Obavy z prílišnej závislosti

Čína je hlavný producent antimónu a niektorí americkí politici sa obávajú prílišnej závislosti od Číny ako zdroja.

Podľa správy Americkej komisie pre medzinárodný obchod z roku 2021 sa tieto minerály používajú napríklad v batériách, okuliaroch na nočné videnie či pri výrobe jadrových zbraní.