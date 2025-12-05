Trh so slepačími vajcami na Slovensku prechádza výraznými zmenami, spotrebitelia môžu očakávať nárast cien

Trh so slepačími vajcami na Slovensku prechádza významnými zmenami, ktoré budú pokračovať v roku 2026. Produkcia vajec sa v roku 2025 znižuje najmä pre prebiehajúce rekonštrukcie klietkových chovov na alternatívne spôsoby, ktoré sú náročnejšie na produkciu a majú vyšší úhyn nosníc.
Otvorenie novej farmy
Dôležitým faktorom bolo aj zníženie produkcie počas prvého štvrťroka 2025 na jednej z fariem v Dvoroch nad Žitavou po vtáčej chrípke v závere roku 2024. Pozitívnou správou je otvorenie novej farmy pri Hlohovci vo voľnom výbehu v októbri 2025, kde sa chová 37-tisíc nosníc, čo prispeje k rastu produkcie v ďalších rokoch. Vyplýva to z aktuálnej správy Únie hydinárov Slovenska.
Riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár poukazuje na náročnú situáciu v roku 2025 z pohľadu zdravotných rizík. Silné opatrenia biosecurity zabránili vzniku ohnísk vtáčej chrípky na slovenských farmách, hoci v okolitých krajinách, ako Poľsko, Maďarsko a Nemecko, postihli tieto choroby stovky fariem, čo viedlo k nedostatku vajec a rastu ich cien v celej Európe.
Zníženie podielu klietkových chovov
Z hľadiska preferencií spotrebiteľov stále najväčší podiel na trhu predstavujú vajcia z klietkových chovov, ktoré tvoria asi 65 % predaja v roku 2025 kvôli ich nižšej cene oproti vajciam z alternatívnych chovov. Zahraničné reťazce však už avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať slovenské vajcia z klietkových chovov.
Tento trend podporil slovenských chovateľov v postupnej rekonštrukcii klietkových chovov, z ktorých až 26,7 % bolo zrekonštruovaných na vlastné náklady od roku 2018 a ďalšie rekonštrukcie pokračujú v roku 2025, podporované čiastočne aj európskymi fondmi.
Štatistiky z roku 2025 ukazujú, že v septembri sa na Slovensku chovalo 55,1 % nosníc v obohatených klietkových chovoch, 36,5 % v podstielkových, 8,2 % vo voľnom výbehu a 0,2 % v ekologických chovoch.
Do konca roka 2025 sa očakáva zníženie podielu klietkových chovov o ďalšie 2-4 %. V porovnaní s inými krajinami strednej a východnej Európy je tento podiel nižší; napríklad v Poľsku je asi 67,7 % nosníc v klietkových chovoch.
Rast cien vajec
Pohľad na rok 2026 prináša predpoklad uplatňovania prísnych pravidiel biosecurity na zabránenie vtáčej chrípky a iných chorôb. Hlavnou výzvou bude dokončenie prechodu ďalších chovov z klietkových na alternatívne spôsoby, s približne 15 % chovov plánovaných na rekonštrukciu financovanú z eurofondov.
Potreba investícií sa prejaví aj vo výstavbe nových hál a fariem, s cieľom zvýšiť sebestačnosť Slovenska v produkcii konzumných vajec. Spotrebitelia by sa mali pripraviť na pravdepodobný rast cien vajec, nakoľko náklady na produkciu vo voľnovýbehových a podstielkových chovoch sú vyššie kvôli väčšej spotrebe krmiva, nižšej produkcii vajec a vyšším nákladom na prácu.
Toto môže viesť k zvýšeniu dovozu vajec z Európskej únie i tretích krajín, najmä z Ukrajiny. Pre slovenských spotrebiteľov je dôležité sledovať označenie vajec, keďže vajcia označené „SK“ garantujú čerstvosť a zdravotnú bezpečnosť.