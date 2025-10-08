Kontaminované ukrajinské vajcia na hraniciach so Slovenskom. Dostali sa k spotrebiteľom?

Na hraniciach so Slovenskom a Poľskom sa našlo niekoľko šarží vajec od ukrajinského producenta, ktoré obsahovali zvyšky antibiotík. Ako referuje web Espreso TV s odvolaním sa na Latifunfist, vývoz z tohto podniku bol dočasne pozastavený.
Produkty boli zlikvidované
Podľa ukrajinského Zväzu hydinárskych chovateľov boli zásielky zastavené a kontrolované na hraniciach so Slovenskom a Poľskom. „Následne tieto produkty zlikvidovali, takže sa nedostali ku koncovému spotrebiteľovi,“ uvádza Espreso TV.
Ukrajinská pšenica zaplavila Európu, slovenskí mlynári upozorňujú na extrémny tlak na ceny múky
Ako vysvetlil spomenutý zväz, používanie antimikrobiálnych látok počas obdobia znášania vajec je zakázané a všetky produkty získané počas liečby hospodárskych zvierat podliehajú likvidácii.
Kto sú hlavní odberatelia vajec z Ukrajiny?
V súčasnosti prebieha oficiálne vyšetrovanie incidentu, počas ktorého bol pozastavený vývoz z podniku, v ktorého vajciach sa našli antibiotiká.
Med sa do krajín Únie dováža v čoraz väčšom množstve, najväčšími dodávateľmi sú Čína a Ukrajina
Ukrajinskí producenti vajec dosiahli za prvých osem mesiacov tohto roka tržby 119,5 milióna dolárov, čo je 2,6-krát viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.
Hlavnými odberateľmi ukrajinských vajec počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka boli Chorvátsko (10,9 %), Veľká Británia (10,6 %) a Španielsko (11 %). V auguste boli najväčšie objemy exportu do Španielska – 37,1 milióna kusov, Česka – 28,9 milióna kusov a Poľska – 21,7 milióna kusov.