Kontaminované ukrajinské vajcia na hraniciach so Slovenskom. Dostali sa k spotrebiteľom?

Ukrajinskí producenti vajec dosiahli za prvých osem mesiacov tohto roka tržby 119,5 milióna dolárov, čo je 2,6-krát viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.
Na hraniciach so Slovenskom a Poľskom sa našlo niekoľko šarží vajec od ukrajinského producenta, ktoré obsahovali zvyšky antibiotík. Ako referuje web Espreso TV s odvolaním sa na Latifunfist, vývoz z tohto podniku bol dočasne pozastavený.

Produkty boli zlikvidované

Podľa ukrajinského Zväzu hydinárskych chovateľov boli zásielky zastavené a kontrolované na hraniciach so Slovenskom a Poľskom. „Následne tieto produkty zlikvidovali, takže sa nedostali ku koncovému spotrebiteľovi,“ uvádza Espreso TV.

Ako vysvetlil spomenutý zväz, používanie antimikrobiálnych látok počas obdobia znášania vajec je zakázané a všetky produkty získané počas liečby hospodárskych zvierat podliehajú likvidácii.

Kto sú hlavní odberatelia vajec z Ukrajiny?

V súčasnosti prebieha oficiálne vyšetrovanie incidentu, počas ktorého bol pozastavený vývoz z podniku, v ktorého vajciach sa našli antibiotiká.

Ukrajinskí producenti vajec dosiahli za prvých osem mesiacov tohto roka tržby 119,5 milióna dolárov, čo je 2,6-krát viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.

Hlavnými odberateľmi ukrajinských vajec počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka boli Chorvátsko (10,9 %), Veľká Británia (10,6 %) a Španielsko (11 %). V auguste boli najväčšie objemy exportu do Španielska – 37,1 milióna kusov, Česka – 28,9 milióna kusov a Poľska – 21,7 milióna kusov.

