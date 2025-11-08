Slováci súhlasia so zákazom klietkového chovu, za vajcia z lepších podmienok sú ochotní si priplatiť

Organizácia Humánny pokrok zverejnila Správu o trhu s vajcami za rok 2024, ktorá ukazuje postupný posun obchodných reťazcov smerom k ukončeniu predaja vajec z klietkových chovov. Záväzok ukončiť ich predaj do konca roka 2025 prijala väčšina veľkých predajcov na Slovensku. Lídrom zostáva Delia, ktorá už prešla na výhradne bezklietkovú ponuku. Tesne za ňou je Kaufland, ktorý má splnených približne 85 percent svojho záväzku.
Správa obsahuje aj výsledky prieskumu agentúry Focus, podľa ktorého si zmena v chove sliepok získava výraznú podporu verejnosti. Podľa prieskumu súhlasí so zákazom klietkového chovu 55 percent Slovákov a Sloveniek a viac než polovica opýtaných je ochotná zaplatiť vyššiu cenu za vajcia z lepších podmienok.
Zmena je možná
„Slováci a Slovenky hovoria jasne: éra klietok musí skončiť. Ľudia odmietajú, aby zvieratá trpeli za zavretými dverami priemyselných veľkochovov,“ uviedol riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
Podľa správy vedie trh Delia, ktorá svoj sľub splnila v plnom rozsahu. Kaufland aktuálne dosahuje 85 percent a pokračuje v postupnom prechode na úplne bezklietkovú ponuku. „Delia a Kaufland dokazujú, že zmena je možná, keď sa reťazce zaviažu konať zodpovedne. Slovensko sa vďaka tomu posúva bližšie k budúcnosti bez klietok,“ doplnil Smrek.
Priestor veľký ako A4
Klietkový chov sliepok je predmetom kritiky dlhodobo. Životný priestor zvierat v takýchto podmienkach často nepresahuje veľkosť hárku papiera A4. Sliepky nemajú možnosť prejavovať prirodzené správanie, ako je hrabanie, kúpanie sa v prachu alebo stavba hniezda. Žijú v umelom osvetlení bez prístupu k čerstvému vzduchu či tráve, čo môže viesť ku konfliktom, zraneniam aj ku kanibalizmu.
Svetový trend ukazuje postupný odklon od klietkových chovov. Tisíce spoločností v maloobchode, gastronómii aj potravinárstve už prešli na bezklietkovú produkciu a viaceré európske krajiny, vrátane Česka, Rakúska či Švédska, pristúpili k legislatívnym obmedzeniam alebo zákazu klietkového chovu.