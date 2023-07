Zelenskyj je na Slovensku, ukrajinskú hlavu štátu v paláci privítala prezidentka Čaputová

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je na potulkách Európou, po návšteve Bulharska a Českej republika sa presunul na Slovensko. Aká prvá z ústavných činiteľov ho prijala prezidentka Zuzana Čaputová a po rokovaniach budú mať aj spoločnú tlačovú konferenciu.

Zelenskyj na Twitteri napísal, že rokovať okrem slovenskej hlavy štátu bude aj s premiérom úradníckej vlády Ľudovítom Ódorom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Ide už o druhú návštevu Zelenského na Slovensku, ale prvú od začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine.

Slovakia is next. Important meetings in Bratislava with President Zuzana Čaputová, Prime Minister Ľudovít Ódor and Speaker of the National Council Boris Kollár. Together with our reliable neighbor, we are talking about concrete defense support and Euro-Atlantic integration of…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023