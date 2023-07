Zelenskyj na návšteve v Prahe ocenil, že Česko podporuje Ukrajinu a neobzerá sa na Moskvu (video+foto)

Volodymyr Zelenskyj zakončil svoju prvú návštevu Česka v pozícii ukrajinského prezidenta. Po štvrtkovom stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade ocenil, že „Česká republika sa neobzerá na Moskvu pri prijímaní svojich nezávislých rozhodnutí“.

Ako referuje web iDnes.cz, počas návštevy Česka sa stretol aj so 14-ročným ukrajinským chlapcom, ktorý je v krajine na liečení.

„Českú účasť na osude Ukrajiny je poznať. Pociťujeme to na obrane, v politike, vo všetkom, čo robíme,“ povedal Zelenskyj. Česko je podľa neho dôležité v otázke vojenskej pomoci Ukrajine, v dodávkach zbraní, v podpore sankčnej politiky voči Rusku, ale aj v podpore vstupu Ukrajiny do EÚ a NATO. Ocenil aj to, že Česko prijalo státisíce utečencov.

Z Česka zamieril Zelenskyj do Istanbulu, kde bude rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom.