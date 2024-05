Obranca Šimon Nemec kritizuje vysokú teplotu v ostravskej hale. Nie sme roboti, povedal

Napriek tomu, že slovenská hokejová reprezentácia v nedeľu na majstrovstvách sveta v Česku podľahla Lotyšom 2:3 po samostatných nájazdoch a ešte nemá istotu postupu do vyraďovacej časti, sú výkony Slovákov na turnaji pozitívom.

Zo šiestich zápasov majú na svojom konte 12 bodov, pripísali si štyri víťazstvá a dve prehry. Najmä po ostatných dueloch sa zo slovenskej kabíny ozvali kritické slová o príliš vysokej teplote v ostravskej hale.

Hrozné podmienky

„Podmienky sú tu hrozné, niekto by sa na to mal pozrieť,“ uviedol 20-ročný obranca Šimon Nemec podľa webu hokej.cz po nedeľňajšom súboji.

Tieto slová nemyslel ako výhovorku.

„Nie sme roboti. Je tu také teplo, že už v piatej minúte máme mokré rukavice a nedá sa vystreliť. V podstate nemáme puk pod kontrolou. Už pri rozcvičke je veľké teplo, v šatni tiež. Zažívam to prvýkrát, kompetentné osoby by sa mali na to zamerať,“ pokračoval.

Kvalita ľadu

Kvalita ľadu však podľa Nemca nie je zlá.

„Organizátori sa snažia ako môžu. Ľad nie je až taký zlý. Ale keď máte vodu v korčuliach aj rukaviciach, hokej sa hrá ťažko. Chceli sme tvoriť, ale nešlo to. Musíme sa s tým zmieriť,“ dodal Nemec.

Slováci napriek nedeľňajšiemu zaváhaniu nemajú ďaleko od štvrťfinále, o postup ich môže pripraviť iba kombinácia triumfu Lotyšov nad Američanmi v riadnom hracom čase s ich prehrou so Švédmi po šesťdesiatich minútach.