Machaj: Dobrovoľne z pozície generálneho riaditeľa RTVS neodídem (rozhovor)

Najnovšie sa v súvislosti so zmenami vo verejnoprávnej televízii hovorí o odvolávaní jej generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Ten sa rozhodne nechystá z tejto pozície odstúpiť dobrovoľne. „Dobrovoľne určite nie. Získal som mandát pred dvoma rokmi v Národnej rade SR. Bol to veľmi silný mandát, takmer ústavná väčšina. Určite preto nemôžem odstúpiť,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

Na otázku, či si vie predstaviť, kto by mohol byť teoreticky jeho nástupca reagoval, že to nie je otázka pre neho. Ako uviedol, „uvidíme, kto sa prihlási“. Pre atentát na premiéra Roberta Fica bolo minulý týždeň prerušené rokovanie v parlamente, zákon o RTVS je na rokovaní v prvom čítaní.

Na koaličnej rade sa má v utorok rozhodnúť, či bude rokovanie v parlamente pokračovať. Machaj očakáva, že keď bude zákon v parlamente schválený, že mu mandát skončí. Malo by sa tak podľa neho stať asi do konca júna. „Po prvom čítaní, po 30 dňoch príde druhé a tretie čítanie v parlamente, a účinnosť zákona nastane, keď bude zverejnený v zbierke zákonov,“ dodal.

Prečo sa pripravuje nový zákon o verejnoprávnej televízii, keď by sa zmeny mohli zapracovať do novely existujúceho zákona? Ľuboš Machaj má na to jednoduchú odpoveď, je to politické rozhodnutie, koaličná dohoda, že to bude takto riešené.

„Povedalo sa, že ja musím rýchlo skončiť, lebo ja som bol zvolený v parlamente, kedy mala súčasná opozícia veľký priestor. Povedali, že som bol zvolený zvláštnym spôsobom. Neviem, čo je zvláštny spôsob. Keď som dostal 89 hlasov, nerozumiem tomu, ale nikto to nevysvetlil,“ uviedol generálny riaditeľ RTVS.

Rokovanie Rady RTVS

Minulý týždeň v stredu 15. mája rokovala Rada RTVS a jedným z bodov rokovania mal byť podnet z externého prostredia na porušenie zákona, ktorý by v konečnom dôsledku mohol viesť k odvolaniu Ľuboša Machaja z pozície generálneho riaditeľa.

Rada RTVS síce túto kompetenciu nemá, môže však podať návrh na odvolanie parlamentnému výboru. „V RTVS máme jednu z tých zákonných povinností, ktoré musím dodržiavať a ktoré teda môžu byť identifikované ako porušenie zákona – všetky vzťahy alebo zámery vstúpiť do zmluvného vzťahu nad 100 tisíc eur musíme oznámiť rade. Je to logické, lebo rada má právo o týchto veciach vedieť, má právo o nich diskutovať,“ priblížil Machaj.

Problém podľa neho nastal, keď v novembri minulého roka ohlásil rade, že ide valorizovať platy zamestnancom RTVS o infláciu. Považoval ich za finančne poddimenzované, nemotivujúce, ľudia odchádzali z tohto dôvodu zo zamestnania a potreboval stabilizovať tím v RTVS. „Do roku 2020 sa žiadne takéto zámery, ktoré súviseli s kolektívnou zmluvou rade nepredkladali,“ zdôraznil.

Vypracovaná právna analýza

Ako ďalej pokračoval, aj z jeho pohľadu, aj z pohľadu nimi oslovených právnikov je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom len v ich kompetencii.

Machaj si tiež uvedomuje, že iná situácia bola, keď RTVS zo štátneho rozpočtu dostávala 0,17 % z HDP, oproti terajším 0,12 % HDP. Generálny riaditeľ však zamestnancom formou verejného prísľubu deklaroval, že platy im budú zvýšené v sľúbenej výške.

„Mali sme rozpor z členmi rady, keď došlo k zníženiu príspevku zo štátu na 0,12 % HDP, mal som ísť na nižšiu sadzbu. Zamestnanci vždy na takéto veci doplácajú a ja som povedal nie. Tí ľudia si zvýšenie miezd zaslúžia. Vtedy prišiel spor, že som kolektívnu zmluvu nemal podpisovať a že aj táto suma mala byť uvedená v zámere vstupu do zmluvného vzťahu nad 100 tisíc eur. Myslím si, že to bol skôr taký bič, aby sa poukázalo na to, že sme porušili zákon,“ zdôraznil Machaj.

Predseda rady si dal k tomu urobiť v januári podľa Machajových slov právnu analýzu, on ju však nikdy nevidel. „Predpokladali sme, že v analýze sa bude uvádzať, že bol porušený zákon. Na rade sa však k tejto veci neobjavil bod v rámci rokovania. Zrazu prišla pripomienka od neznámeho človeka, Feďa Bosniča, ktorý žiadal prešetrenie tohto zámeru, lebo si myslí, že tam mohlo dôjsť k porušeniu zákona,“ dodal Machaj. Podľa neho to je celé vykonštruované, aby sa mohol celý tento problém otvoriť.

Výzva predsedovi Gallovi

Rada ho vyzvala, aby na podnet zareagoval a on tak urobil. Očakával, že tak ako vždy prídu k stanovisku pripomienky, avšak tie neprišli.

Machaj by tiež rád vedel, aký je záver právnej analýzy, ktorá bola urobená na pokyn Rady RTVS, či je v nej návrh na jeho odvolanie. „Nedostal som ju, čo považujem za nie úplne korektné, lebo by som sa na to pripravil. Vyzval som pána predsedu (poznámka redakcie – Igora Galla), aby mi stanovisko dal, zatiaľ mi ho nedal,“ pokračuje ďalej Ľ. Machaj.

Podľa neho sa tento bod otvorí na najbližšom rokovaní rady v stredu tento týždeň. Rada ho však nemôže odvolať, môže dať len návrh na odvolanie do parlamentu.

„Je to v zásade na členoch rady, ako zdvihnú ruku. Považujem to za účelové, neštandardné a s mnohými otáznikmi, že by som sa čudoval, keby zdvihli ruku. Uvidíme, ako to dopadne. Ale naozaj si nemyslím, že to bolo porušenie zákona,“ uzavrel tému Machaj.

