Ukrajina bojuje aj za nás, skonštatoval Kollár po stretnutí s prezidentom Zelenským

Ukrajina bojuje aj za nás a my by sme mali byť vďační, že tam netečie aj naša krv. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to povedal predseda parlamentu Boris Kollár.

„Keby by sa stalo všeobecne akceptovanou normou, že každý si zaberie, čo chce a povie, že 30 rokov je nič, tak si myslím, že hocikto by mohol siahnuť aj na Slovensko,“ uviedol Kollár s poukazom na ruské argumenty, že Ukrajina existuje ako štát len 30 rokov.

Fotografie: Volodymyr Zelenskyj na Slovensku

Predseda parlamentu však zdôraznil, že žiaden štát nemôže vstúpiť do NATO, pokiaľ je vo vojnovom stave. Jej prijatie na nadchádzajúcom samite vo Vilniuse je teda vylúčené.

„Pokiaľ nebude ne Ukrajine mier, nemôže vstúpiť. Samozrejme, že treba začať rokovať s nimi, dať im tú pozvánku. To je pochopiteľné. Ale je tam ten článok 5. Keby sme takúto krajinu zobrali, tak by museli okamžite nastúpiť všetky vojská a ísť tam bojovať,“ skonštatoval Kollár a doplnil, že želá Ukrajincom, aby si mier vybojovali a čím skôr vyhnali agresora.