V Banskej Bystrici vyrastie nová nemocnica s viac ako 700 lôžkami. Zmluva s jej zhotoviteľom je už podpísaná (video+foto)

Banská Bystrica je o krok bližšie k novej nemocnici. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v pondelok po ukončení verejného obstarávania podpísala zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu. Stavebné práce sa začnú už čoskoro. Stavba Rooseveltovej nemocnice bola zaradená k projektom financovaným z Plánu obnovy a odolnosti uznesením vlády SR.

Spomedzi piatich uchádzačov sa víťazom verejného obstarávania stalo Združenie nemocnica BB, STRABAG PS – SIEBERT + TALAŠ s ponukou v hodnote 297 miliónov eur bez DPH. Zhotoviteľ sa zaviazal dodať stavbu a odovzdať ju v zmysle stanovených míľnikov s počtom 771 lôžok.

Nemocnica bude v plnej prevádzke

„Vďaka tejto veľkej investícii dokážeme priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, pretože investície do modernizácie zdravotníckych zariadení sú kľúčové pre rozvoj infraštruktúr a progres nášho zdravotníctva,“ vyhlásila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti nie sú podľa rezortu zdravotníctva ohrozené a v projekte sa pokračuje podľa plánu.

V rámci realizácie sa bude konať asanácia budov, rekonštrukcie a výstavby, a to za plnej prevádzky nemocnice. Príprava dočasných priestorov pre prevádzky nemocnice prebieha, sťahovacie práce by mali začať ihneď po podpise zmluvy so zhotoviteľom. V priebehu tohto roka by následne malo prísť k búracím prácam a v decembri 2024 je naplánované začatie samotnej výstavby nemocnice.

Základná myšlienka projektu

„Stredné Slovensko si novú modernú nemocnicu zaslúži a mňa teší, že Plán obnovy prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacient musí byť na prvom mieste a má právo na prvotriednu zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska žije,“ uviedol podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.

Základnou myšlienkou tohto projektu je centralizácia zdravotníckych prevádzok do funkčného celku s optimalizáciou väzieb zdravotníckej starostlivosti, pohybu pacientov, zdravotníckeho personálu, prevádzkových tokov v oblasti zásobovania nemocnice a k tomu potrebný a nevyhnutný rozvoj technického zázemia a infraštruktúry.

„Verím, že tak komplexný projekt, akým výstavba novej Rooseveltovej nemocnice bez pochýb je, bude silnou pridanou hodnotou pre pacientov regiónu, zamestnancov, ale aj celého Slovenska. Zároveň verím, že pozitívna vízia nám pomôže prekonať všetky prekážky a dôjsť k úspešnému cieľu otvorenia novej nemocnice v Banskej Bystrici,“ dodala riaditeľka Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Miriam Lapuníková.

Súčasťou bude je aj parkovací dom

Výstavba bude zahŕňať stavbu hlavnej budovy nemocnice a budovu infekčných disciplín a technických prevádzok. Budovy budú vybavené najmodernejšími technológiami a mnohé procesy budú digitalizované a zautomatizované. Maximalizuje sa aj komfort pacientov a zamestnancov.

Izby budú navrhnuté prioritne pre jedného a dvoch pacientov. Každá pacientska izba bude mať vlastné sociálne zariadenie ako sprchu či toaletu. Súčasťou objektu je aj parkovací dom, vďaka ktorému sa zvýši počet parkovacích miest a zlepší sa aktuálne veľmi problematická situácia s parkovaním v areáli nemocnice a jeho blízkom okolí.