Šimečka: Nie sme zodpovední atentát na Fica ani za nenávistné prejavy, vždy sme boli slušnou a odbornou opozíciou

Podpredseda NR SR a predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka sa dôrazne ohradil proti snahám politikov prisúdiť PS zodpovednosť za nenávistné prejavy v spoločnosti. Ako zdôraznil, PS bolo vždy slušnou a odbornou opozíciou.

Ako Šimečka pripomenul, vyčítajú mu výrok, že „budú hádzať koalícii polená pod nohy“. Predseda PS vysvetlil, že úlohou opozície je slušne, odborne a dôrazne využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícií, a to interpelácie, hlasovania, obštrukcie, protesty či podania na Ústavný súd SR. Opozícia má teda podľa neho zabrániť tomu, aby sa prijímali zákony, ktoré považujú za škodlivé. V tejto súvislosti pripomenul novelu Trestného zákona a rozhodnutie Ústavného súdu SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„A teraz si spomeňme, čo všetko sme si vypočuli na našu adresu. Zradcovia, zapredanci, devianti, potkany, rakovina, vyženú nás a nezostane po nás ani mastný fľak, treba nás rozpustiť, rež a rúbaj do krve, po Šimečkovej kotrbe. Mohol by som ešte veľmi dlho pokračovať vo výpočte, akej dehumanizácii boli vystavení ľudia z demokratickej opozície,“ uviedol Šimečka a dodal, že súhlasí s tým, aby sa niečo spravilo so stavom slovenskej politickej kultúry.

„Hrubé, hysterické či agresívne výroky padali z oboch strán spektra, a naozaj, stačilo. My v PS sme prví za, pretože vždy sme sa snažili práve o odbornú a slušnú politiku. Aj preto podporujeme všetky snahy a stretnutia, ktoré povedú k upokojeniu a zmierneniu situácie na Slovensku,“ vyhlásil predseda PS a uzavrel, že nedovolí, aby niekto potláčal vecnú a odbornú opozičnú prácu alebo dával hrozný čin atentátnika za vinu státisícom slušných, demokratických voličov PS.