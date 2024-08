Voľby by opäť vyhral Smer, Progresívne Slovensko zaostáva o vyše percento a mimo parlamentu by skončila SNS

Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici augusta, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 23,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu Agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia Joj 24. Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnilo Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 22 percent hlasov a tretí by skončil Hlas-SD so ziskom 15,9 percenta voličských hlasov.

Do parlamentu by sa na základe výsledkov volieb dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,9 %), strana Sloboda a Solidarita (6,2 %) a Republika (5,2 %). Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by tesne ostala Slovenská národná strana (4,9 %) ako aj Demokrati (4,5 %). Rovnako mimo parlamentu by ostala koalícia vedené hnutím Slovensko (3,6 %), Maďarská aliancia (3,4 %) a tiež Sme rodina (2,7 %).

Ostatné politické subjekty by podľa prieskumu nezískali ani jedno percento hlasov. Na základe volebných výsledkov by Smer-SD v parlamente získal 44 kresiel. Progresívne Slovensko by reprezentovalo 41 zástupcov, Hlas-SD 30, KDH 13, Sas 12 a Republiku 10 poslancov.

Agentúra AKO prieskum robila v dňoch 6. až 12. augusta telefonickou formou. Vzorku tvorilo 1 000 respondentov reprezentatívnych voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja.