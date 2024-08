PS posiela otvorený list premiérovi Ficovi. Žiada, aby si ministerka Šimkovičová riadne vykonávala svoje povinnosti voči NR SR

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) posiela premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) otvorený list a požaduje, aby si ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) riadne vykonávala svoje povinnosti voči Národnej rade SR, ktoré jej vyplývajú z funkcie členky vlády.

Právo výboru

Pod listom je podpísaný predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci a podpredsedníčka výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová.

„Podľa Ústavy SR, článok 114 je vláda za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade SR. Táto má podľa článku 86 Ústavy kontrolovať činnosť vlády, a to aj prostredníctvom svojich výborov, ktoré zriaďuje podľa článku 92,“ píšu v ňom a pripomínajú, že na základe zákona o rokovacom poriadku NR SR majú výbory právo pozývať na svoje schôdze ministerky a ministrov a požadovať od nich vysvetlenia či správy a podklady.

„Členovia vlády sú povinní prísť na schôdzu výboru, podať požadované vysvetlenia a správy a predložiť podklady,“ zdôrazňujú progresívci v otvorenom liste.

Zo siedmich rokovaní sa ministerka zúčastnila troch

Šéfka rezortu kultúry ale podľa PS do značnej miery zasadnutia Výboru pre kultúru a médiá, ktorý je gestorským výborom ministerstva kultúry, ignoruje. Poukázali na to, že zo siedmich rokovaní výboru, kam bola pozvaná, sa zúčastnila na troch, a to konkrétne na druhej, tretej a štvrtej schôdzi výboru.

„Pre úplnosť uvádzame, že aj na týchto zasadaniach za ňu na všetky otázky poslancov odpovedali prísediaci úradníci MK SR a štátny tajomník. Na ďalších dvoch zasadaniach (5. a 12. schôdza výboru), na ktorých mala prezentovať zásadné návrhy vlastných zákonov, ju bez udania dôvodu zastupoval štátny tajomník Tibor Bernaťák, pričom výbor nebol požiadaný o súhlas (§ 53 Zákona o rokovacom poriadku NR SR),“ uvádzajú (príslušný paragraf stanovuje, že ministri, či iní funkcionári, pozvaní na schôdzu výboru sa môžu nechať zastúpiť poverenými zástupcami, ak s tým výbor súhlasí – pozn. SITA).

Ministerka Šimkovičová sa podľa hnutia ale bez udania dôvodu nezúčastnila na troch schôdzach výboru, konkrétne desiatej, trinástej a štrnástej. Na tieto schôdze bola poslancami priamo predvolaná, keďže ju chceli požiadať o vysvetlenie niektorých krokov rezortu kultúry, týkajúcich sa napríklad verejnoprávneho telerozhlasu či odvolávania riaditeľov kultúrnych inštitúcií.

Kritizujú Šimkovičovej správanie a konanie

„Vážený pán premiér, sme presvedčení, že ako predsedovi vlády Vám záleží na dodržiavaní zákonov, riadnom chode ústredných orgánov štátnej správy, plnení povinností členov Vašej vlády a zachovávaní dôstojnosti a úcty voči najvyšším inštitúciám Slovenskej republiky. Bohužiaľ, takéto konanie ministerky považujeme za závažné porušovanie Zákona o rokovacom poriadku NR SR a za hrubé pohŕdanie Národnou radou SR a jej kontrolnou funkciou voči členom vlády,“ obracajú sa poslanci na predsedu vlády.

Dodali tiež, že podľa informácií od pracovníkov parlamentu, a tiež na základe historickej pamäte si dovoľujú tvrdiť, že podobné správanie člena vládneho kabinetu si NR SR nepamätá.

Dodržiavanie zákonov, ústa a rešpekt

„Chceli by sme Vás preto požiadať, aby ste ako predseda vlády zodpovedný za činnosť vlády a výkon povinností jednotlivých jej členov zabezpečili riadny výkon povinností ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej voči Národnej rade SR a gestorskému výboru jej rezortu,“ píšu ďalej progresívci s tým, že riadny výkon povinností ministrov, dodržiavanie zákonov, a tiež úcta a rešpekt medzi orgánmi verejnej moci sú základné predpoklady pre fungovanie právneho štátu a parlamentnej demokracie.

„Veríme, že tieto hodnoty si vážite rovnako ako my a podniknete kroky na zabezpečenie riadneho výkonu ministerského mandátu Martiny Šimkovičovej,“ uzavreli.