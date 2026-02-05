Takmer 32 ton slovenského zlata je uložené v Británii, Strana Vidieka žiada jeho návrat domov

Strana priblížila, že Slovensko má v Londýne uložených približne 31,5 tony zlata, čo je okolo 98 percent všetkých slovenských zlatých rezerv.
Strana Vidieka bude iniciovať uznesenie vlády k návratu slovenského zlata. Ako strana zdôraznila, vláda by mala prijať uznesenie k proces návratu slovenského zlata z londýnskej Bank of England.

„Strana vidieka si je vedomá všetkých súčasných geopolitických procesov, a preto sa ide obrátiť na koaličných partnerov s cieľom prijatia uznesenia vlády SR, ktorým zaviaže Národnú banku Slovenska (NBS) začať proces návratu slovenského zlata späť do Národnej banky Slovenska,“ povedal podpredseda Strany vidieka a poslanec Pavel Ľupták.

Strana priblížila, že Slovensko má v Londýne uložených približne 31,5 tony zlata, čo je okolo 98 percent všetkých slovenských zlatých rezerv. Strana vidieka pripomenula, že Zlato do Bank of England zložila v roku 2000 vláda Mikuláša Dzurindu. „NBS je pripravená technicky zvládnuť uskladnenie slovenských zlatých rezerv z Bank of England,“ vyhlásila strana.

Ľupták podotkol, že za celú históriu bolo zdokumentovaných viac ako dvetisíc rôznych mien, a všetky, ktoré neboli kryté zlatom, skôr či neskôr skolabovali a ľudia prichádzali o peniaze a úspory. „Ak si náhodou niekto myslí, že euro a dolár budú prvou výnimkou a vyhnú sa kolapsu, má podľa mňa predradenú vieru v systém pred zdravým rozumom,“ uzavrel Ľupták.

