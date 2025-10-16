Zlato láme rekordy a ázijské trhy stúpajú: Investorov upokojilo zmiernenie napätia medzi USA a Čínou

Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Growth gold bar financial investment stock diagram on 3d profit graph background of global economy trade price business market concept or capital marketing golden banking chart exchange invest value.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ázijské akciové trhy si vo štvrtok mierne polepšili, keďže investori začali pozitívne vnímať najnovšie udalosti v obchodnej vojne medzi Čínou a USA a očakávania, že americký Federálny rezervný systém (Fed) bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb počas tohto roka.

Trhy boli počas týždňa nestále po tom, čo americký prezident Donald Trump v piatok opäť vyostril spor s Pekingom, keď pohrozil 100-percentnými clami na čínske tovary v reakcii na obmedzenia vývozu kovov vzácnych zemín zo strany Číny. Hoci neskôr miernil rétoriku, tieto udalosti vyvolali sériu odvetných opatrení a varovaní, čo zvýšilo obavy o trvajúce prímerie medzi oboma ekonomickými veľmocami.

Investori ocenili tieto priaznivé signály a po pozitívnom dni na Wall Street pokračoval rast aj v Ázii. Indexy v Tokiu, Hongkongu, Šanghaji, Sydney, Soule, Wellingtone, Tchaj-peji a Manile zaznamenali výrazné zisky.

Zlato dosiahlo nové denné rekordy, pričom v štvrtok dosiahlo cenu 4 234,70 USD za uncu.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,7 % na 62,34 USD za barel.

Okruhy tém: Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Ropa Zlato
