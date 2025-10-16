Zlato láme rekordy a ázijské trhy stúpajú: Investorov upokojilo zmiernenie napätia medzi USA a Čínou

Ázijské akciové trhy si vo štvrtok mierne polepšili, keďže investori začali pozitívne vnímať najnovšie udalosti v obchodnej vojne medzi Čínou a USA a očakávania, že americký Federálny rezervný systém (Fed) bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb počas tohto roka.
Trhy boli počas týždňa nestále po tom, čo americký prezident Donald Trump v piatok opäť vyostril spor s Pekingom, keď pohrozil 100-percentnými clami na čínske tovary v reakcii na obmedzenia vývozu kovov vzácnych zemín zo strany Číny. Hoci neskôr miernil rétoriku, tieto udalosti vyvolali sériu odvetných opatrení a varovaní, čo zvýšilo obavy o trvajúce prímerie medzi oboma ekonomickými veľmocami.
Ázijské burzy vystrelili po Powellových náznakoch zníženia úrokov, obchodná vojna ustupuje
Investori ocenili tieto priaznivé signály a po pozitívnom dni na Wall Street pokračoval rast aj v Ázii. Indexy v Tokiu, Hongkongu, Šanghaji, Sydney, Soule, Wellingtone, Tchaj-peji a Manile zaznamenali výrazné zisky.
Zlato dosiahlo nové denné rekordy, pričom v štvrtok dosiahlo cenu 4 234,70 USD za uncu.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,7 % na 62,34 USD za barel.