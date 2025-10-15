Ázijské burzy vystrelili po Powellových náznakoch zníženia úrokov, obchodná vojna ustupuje

Akcie v Ázii v stredu výrazne vzrástli, keďže obavy z obchodnej vojny ustúpili po vyjadreniach šéfa amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella, ktorý naznačil ďalšie možné zníženie úrokových sadzieb už tento mesiac.

Po niekoľkých dňoch volatility spôsobenej obnoveným napätím medzi Čínou a USA investori využili príležitosť na návrat na trhy a pokračovanie v októbrovom raste, ktorý je poháňaný technologickým sektorom.

Na amerických trhoch dominovali mierne poklesy, no Ázia bola naopak v pozitívnom trende. Indexy v Hongkongu, Tokiu, Tchaj-peji a Soule vzrástli o viac ako 1 %, zatiaľ čo Sydney, Singapur a Wellington tiež posilnili.

Šanghajský index rástol napriek správam o septembrovom poklese spotrebiteľských cien, čo naznačuje slabú spotrebiteľskú dôveru.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zostala na stabilnej úrovni 62,40 USD za barel.

