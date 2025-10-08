Historický okamih. Zlato prvýkrát prekročilo magickú hranicu

Cena zlata v stredu prvýkrát v histórii prekročila hranicu 4-tisíc dolárov za uncu, keďže investori sa hromadne obracajú na tento „bezpečný prístav“ v dôsledku očakávaní zníženia úrokových sadzieb v USA a obáv z amerického „shutdownu“.
Rast ceny tohto drahého kovu podporili aj obavy, že technologické preteky, ktoré poslali niektoré akciové trhy na rekordné maximá, mohli zájsť príliš ďaleko a vyvolali diskusie o možnej bubline na trhu.
Akcie, zlato aj bitcoin lámu rekordy, trh v Tokiu zažíva boom
Zlato zaznamenalo od začiatku roka nárast o viac ako 50 percent, čo je spôsobené globálnou ekonomickou neistotou, obchodnou vojnou Donalda Trumpa a geopolitickými krízami. Politické otrasy vo Francúzsku, kde premiér rezignoval a bývalý premiér vyzval prezidenta Emmanuela Macrona pred predčasnými voľbami, ešte viac zvýšili atraktivitu zlata.
Cena zlata dosiahla v stredu maximum 4 006,68 dolára, pričom samotný dolár v ostatných dňoch posilnil voči väčšine mien. Cena striebra sa tiež priblížila k svojmu rekordnému maximu.
Zatiaľ čo obchodníci so zlatom boli aktívni, akciové trhy v Ázii boli opatrné pre mnohé otázky súvisiace s investíciami do umelej inteligencie. Technologické firmy, ktoré zaznamenali silný nákupný záujem počas roka, viedli predaje v Ázii po správe spoločnosti Oracle, ktorá zaznamenala nižší zisk oproti očakávaniam.
Tokio šaleje, Paríž padá: Politické zemetrasenie mení svetové trhy
Najviac stratili Hongkong a Tchaj-pej, zatiaľ čo Sydney a Singapur tiež zaznamenali pokles. Tokio mierne vzrástlo vďaka optimizmu zo zvolenia konzervatívnej líderky Sanae Takaičiovej, ktorá sľubuje stimulačné opatrenia a uvoľnenie menovej politiky.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,6 % na 65,87 USD za barel.