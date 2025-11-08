Ženy po materskej čelia mnohým ekonomickým výzvam, čaká ich nižší plat aj kariérny útlm

Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke pre mnohé Slovenky znamená nielen osobnú, ale aj ekonomickú výzvu. Podľa prieskumu 365.bank sa až takmer polovica žien po návrate do zamestnania ocitá na rovnakej platovej úrovni ako pred odchodom na materskú, no tretina zarába menej. Vyšší príjem po návrate uviedlo len 15 % opýtaných.
Často ich čaká aj nižšia pozícia
„Okrem nižšieho platu musia ženy po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky často akceptovať aj nižšiu pozíciu. Po príchode zo zamestnania doma navyše vykonávajú až 80 % neplatenej práce v podobe starostlivosti o domácnosť a deti,“ vysvetľuje hovorkyňa 365.bank Zuzana Blažečková Janove. Ako dodáva, dôsledkom tejto nerovnováhy je, že ženy častejšie pracujú na skrátené úväzky a strácajú možnosti kariérneho rastu.
Podľa prieskumu 365.bank až 88 % Sloveniek cíti tlak spoločnosti, aby zvládali byť dokonalými matkami aj zamestnankyňami. Každá piata sa obáva poklesu platu či kariérneho útlmu a štvrtina žien má strach, že počas niekoľkoročnej prestávky stratila pracovné zručnosti či flexibilitu. Takmer 28 % respondentiek priznalo, že odchod na materskú mal na ich kariéru negatívny vplyv, pozitívne ho hodnotí len 8 %.
Vzdelanie sa vypláca, rozdiel v platoch medzi vysokoškolákmi a ľuďmi bez maturity je priepastný
Problémom však nie je len návrat, ale aj dlhodobý dopad na ekonomickú nezávislosť žien. Štatistiky ukazujú, že slovenské ženy zarábajú o pätinu menej ako muži. Inak povedané, za jedno euro, ktoré zarobí muž, dostane žena približne 80 centov. Tento jav, označovaný ako „ženské euro“, má dôsledky nielen pre aktuálny rozpočet domácností, ale aj pre budúce dôchodky. Nižšie mzdy totiž znamenajú slabšie úspory a vyššie riziko finančnej neistoty v starobe.
Materskú dovolenku skracovať nechcú
Väčšina spoločnosti síce uznáva, že materská dovolenka znevýhodňuje ženy na pracovnom trhu, no riešenie vidí inde než v jej skracovaní. Až 87 % opýtaných súhlasí, že starostlivosť o dieťa je stále primárne záležitosťou žien, no takmer tri štvrtiny si uvedomujú, že práve táto kariérna prestávka znižuje ich konkurencieschopnosť a platové ohodnotenie.
Na rozdiel od niektorých západoeurópskych krajín sa Slováci nestotožňujú s myšlienkou, aby sa matky vracali do práce skôr. Oveľa väčšiu podporu má názor, že kľúčom k rovnosti je rovnomernejšia deľba neplatenej práce v domácnosti.
Rovnaká práca, rozdielny plat. Situácia v slovenských regiónoch nie je jednotná
Viac ako dve tretiny respondentov uviedli, že situáciu by zlepšila väčšia pomoc mužov v starostlivosti o deti, a šesť z desiatich podporuje aj väčšie zapojenie otcov do rodičovskej dovolenky.
Ako dodáva Blažečková Janove, v 365.bank považujú rovnosť v odmeňovaní za tému, ktorá presahuje čísla či bankové produkty. „Rovnosť v odmeňovaní je pre nás témou férových podmienok a príležitostí pre každého. Aj preto otvorene hovoríme o ženskom eure a témach rodovej rovnosti, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu a nezávislosť žien,“ uzatvára.