Slováci majú v druhom pilieri už viac než 19 miliárd eur, jasne dominujú indexové fondy

Slovenský dôchodkový systém prekonal ďalší významný míľnik. Úspory v druhom pilieri dosiahli ku koncu októbra objem viac ako 19 miliárd eur, čo je podľa správcov fondov historicky najvyššia hodnota. Len pred dvoma rokmi sa pritom celkové spravované aktíva pohybovali pri úrovni približne 15 miliárd.
Najväčší podiel na raste má podľa odborníka silný výkon akciových trhov a postupné presuny úspor sporiteľov do výnosnejších indexových fondov. Predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločnostíMiroslav Kotov vysvetľuje, že vývoj nie je náhodný.
Garantované fondy rastú stabilne
„K prekonaniu ďalšieho miliardového míľnika prispeli predovšetkým akciové trhy, ktoré v ostatných mesiacoch pokračujú v raste,“ skonštatoval. Ako dodáva, presuny sporiteľov podľa predvolenej investičnej stratégie sú prakticky ukončené, čo znamená, že ďalší rast hodnoty úspor bude závisieť najmä od vývoja na svetových burzách.
Mzda ako cena: prečo zarábame menej než Rakúšania a čo s tým môžeme robiť?
Podiel indexových fondov sa v druhom pilieri medzitým vyšplhal na viac než 80 percent všetkých úspor. Tento posun je podľa odborníka výsledkom reformy z roku 2023, ktorá zaviedla automatický vstup do druhého piliera pre nových pracujúcich a zároveň stanovila predvolenú investičnú stratégiu, presúvajúcu prostriedky z garantovaných fondov do dynamickejších. Garantované fondy tak naďalej rastú stabilne, no s nízkym výnosom, zatiaľ čo indexové fondy profitujú z výkonnosti globálnych trhov.
Pridáva sa stále viac ľudí
Od januára do konca augusta 2025 poslali sporitelia na svoje dôchodkové účty viac ako 764 miliónov eur v povinných odvodoch a takmer tri milióny eur ako dobrovoľné príspevky. Správcovské spoločnosti počas týchto ôsmich mesiacov zhodnotili majetok sporiteľov o vyše 258 miliónov eur, pričom vyplatené dôchodky z druhého piliera presiahli 129 miliónov eur a dedičstvá dosiahli 18 miliónov eur.
K systému sa zároveň pridáva stále viac ľudí. Od začiatku roka pribudlo takmer 80-tisíc nových sporiteľov, z toho približne päťdesiattisíc vstúpilo automaticky po nástupe do zamestnania. Dnes si tak v druhom pilieri sporí takmer 80 percent všetkých pracujúcich na Slovensku, teda vyše 2 milióny ľudí.