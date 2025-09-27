Rovnaká práca, rozdielny plat. Situácia v slovenských regiónoch nie je jednotná

Mzdový prieskum Grafton potvrdzuje regionálne rozdiely a výzvy na slovenskom trhu práce.
Najnovšie vydanie Mzdového prieskumu Grafton prináša komplexný prehľad o vývoji miezd v súkromnej sfére na Slovensku, pričom zdôrazňuje výrazné regionálne rozdiely, problémy s fluktuáciou a mobilitou zamestnancov.
Prieskum analyzuje 360 pozícií v ôsmich odvetviach a mapuje faktory ovplyvňujúce mzdy, ako aj aktuálne požiadavky firiem.
Po pandémii klesla ochota dochádzať
„Situácia v regiónoch nie je jednotná. Kým v Bratislave tlak na rast miezd zvyšuje fluktuáciu najmä v administratíve a zákazníckych službách, v Prešove či Žiline ju spôsobuje neschopnosť firiem konkurovať platovo aj ťažké pracovné podmienky vo výrobe,“ uviedol Martin Malo, riaditeľ Grafton Recruitment.
V regiónoch s pomalším rastom miezd sa čoraz viac využívajú alternatívne formy motivácie, ako pružná pracovná doba či home office, ktoré však nie sú dostupné pre všetky pozície.
Ekonomická migrácia a mobilita pracovnej sily sú významné, pričom po pandémii klesla ochota dochádzať za prácou a mnohí uprednostňujú zamestnanie bližšie k domovu, aj za cenu nižšieho platu. Štrukturálna nezamestnanosť spôsobuje, že firmy ťažko nachádzajú vhodných kandidátov, pričom uchádzači často hodnotia ponuky len podľa výšky mzdy.
Špecifické výzvy v odvetviach
V jednotlivých odvetviach prieskum poukazuje na špecifické výzvy: IT a telekomunikácie sa stabilizujú, no chýbajú seniorní experti; inžiniering a výroba čelia nedostatku technických špecialistov; logistika a nákup vyžadujú kvalifikovaných odborníkov schopných zvládať krízy; stavebníctvo zápasí s nedostatkom remeselníkov a spomalením investícií; bankovníctvo a finančné služby prechádzajú digitalizáciou a racionalizáciou; obchod a marketing sa prispôsobujú meniacim sa zákazníckym požiadavkám; HR, administratíva a právo kladú dôraz na odbornosť a flexibilitu; centrá zdieľaných služieb čelia tlaku na efektivitu a rozširujú benefity.
Prieskum bol realizovaný v 3. štvrťroku 2025 v ôsmich krajoch Slovenska a vychádza z priemernej hrubej mesačnej mzdy vrátane variabilných zložiek. Grafton Slovakia pôsobí na trhu od roku 2004 a poskytuje komplexné služby v oblasti náboru a HR riešení.