Výdavkové limity budú upravené podľa európskych pravidiel, pozmeniť sa má aj pôsobnosť rozpočtovej rady

aktualizované 2. mája 2024, 12:58

Slovensko plánuje výdavkové limity upraviť podľa európskych pravidiel, tými domácimi sa neplánuje riadiť. Vláda totiž schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Ukazovateľ čistých výdavkov sa stane podľa ministerstva financií operatívnym nástrojom nových pravidiel na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných verejných financií, ako aj podporu udržateľného a inkluzívneho rastu.

Skrátené legislatívne konanie

Kabinet zároveň schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie.

Je tu totiž podľa ministerstva potreba promptnej reakcie na nové európske fiškálne pravidlá, s cieľom odstrániť dvojkoľajnosť národných a európskych fiškálnych pravidiel vo vzťahu k limitu verejných výdavkov, ktorý je jedným z míľnikov plánu obnovy a ktorý sa navrhovanou právnou úpravou preväzuje s novou európskou legislatívou.

Úprava pôsobnosti rozpočtovej rady

Obsahom novely je aj návrh na úpravu povinnosti rezortu financií vypracovať a predložiť vláde na schválenie národný strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ako aj výročnú správu o pokroku, predmetom ktorej bude hodnotenie plnenia národného strednodobého fiškálno-štrukturálneho plánu, vrátane plnenia limitu verejných výdavkov.

Navrhuje sa tiež upraviť pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako nezávislej fiškálnej inštitúcie vo vzťahu k vypracovaniu a zverejneniu hodnotenia k výročnej správe o pokroku vrátane posúdenia súladu výsledku rozpočtového hospodárenia s trajektóriou vývoja čistých výdavkov, ako aj plnenia limitu verejných výdavkov a analýzy faktorov, ktoré sú základom odchýlky od trajektórie čistých výdavkov.

Lehota na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu

Zároveň, v nadväznosti na potrebu zabezpečiť dodržanie limitu verejných výdavkov, predkladaným návrhom novely zákona sa navrhuje upraviť lehotu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných formou bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

Lehoty na použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu a kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu sa zjednotia do konca rozpočtového roka, na ktorý boli rozpočtované.

Konzultovali s Európskou komisiou

Ako uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), výdavkové limity ako aj text predmetnej novely prekonzultovali s Európskou komisiou.

„Máme to odsúhlasené,“ povedal minister. A aj na základe požiadavky komisie chcú limity schváliť čím skôr v parlamente. Podľa pôvodných pravidiel Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by štát musel konsolidovať v oveľa vyššej sume.

„My nechceme zadusiť štát. Potrebujeme, aby štát plnil svoje funkcie,“ skonštatoval Kamenický.

Výdavkové limity boli v minulosti podľa Kamenického nastavené zle. Preto sa rozhodli pre jedny pravidlá, ktoré budú spoločné v rámci EÚ. Slovensko sa tak stane jednou z prvých krajín, ktorá si europravidlá prisvojí. Avšak podľa Kamenického aj ministri financií ďalších krajín konštatovali, že majú viacero pravidiel a chcú ísť cestou zjednotenia.

Výdavkové limity sa opierajú o rast čistých výdavkov, ktoré boli na tento rok nastavené na 5,7 %.

„To by sme chceli aj dodržať, je to aj požiadavka Európskej komisie,“ pokračoval Kamenický. Od roku 2025 budú platiť už nové europravidlá, na základe ktorých vyjde číslo deficitu verejných financií a to, akým tempom je potrebné konsolidovať. Rezort financií má plán podľa Kamenického o niečo ambicióznejší, než vychádza vzorec.