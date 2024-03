Fico chystá lúpež storočia, podľa SaS si vláda robí zálusk na našetrené peniaze sporiteľov v druhom pilieri (video)

Ďalší útok na druhý pilier a zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) o dva až tri percentuálne body. Týchto dvoch vecí sa obáva politická strana Sloboda a solidarita (SaS) v súvislosti s problémami verejných financií našej krajiny.

Uviedol to v pondelok pred médiami tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič.

Treba si držať peňaženky

„Dlhé roky platí, že keď Smer alebo Hlas sľubujú lepšie a vyššie dôchodky, treba si držať peňaženky. Obe strany majú totiž za sebou dlhú históriu poškodzovania budúcich dôchodcov, sporiteľov v druhom pilieri. Momentálne je v druhom pilieri na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 15 miliárd eur, na ktoré majú zálusk,“ vyzdvihol Viskupič.

Ako ďalej uviedol Marián Viskupič, štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš sľubuje na jednej strane viac ako dvojnásobné dôchodky, ktoré si Slovensko nemôže dovoliť a na strane druhej rozpráva o tom, že druhý pilier je nevýhodný.

Vzdušné zámky

„To, čo vám vláda sľubuje z prvého piliera, sú vzdušné zámky, plané sľuby. Ale to, čo máte v druhom pilieri, to sú vaše reálne peniaze, na ktoré sa môžete v budúcnosti spoľahnúť. Sľuby z prvého piliera, a teda štátny dôchodok, sú nesplniteľné. Keď si zoberieme priemernú mzdu a z nej vypočítame 18 percent, čo je sadzba dôchodkového poistenia, dostaneme sumu necelých 260 eur. Pritom priemerný starobný dôchodok z prvého piliera je 670 eur. Ondruš síce sľubuje viac ako dvojnásobné dôchodky oproti tomu, čo si môžeme dovoliť, no naša krajina je extrémne zadlžená, odmieta šetriť a už teraz platí najvyššie úroky v eurozóne, keď si chce požičať,“ dodal člen SaS Peter Cmorej.

Vládnej koalícii podľa neho preto ide o krádež peňazí z druhého piliera, chce siahnuť na jedinú istotu, ktorú ľudia na dôchodku budú mať.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Deficit je tri miliardy eur

Minulý týždeň dosiahol hotovostný deficit štátneho rozpočtu sumu tri miliardy eur. „Pritom ešte nie je ani koniec marca a navyše sa to deje v čase, keď na účet chodia značné sumy súvisiace s blížiacim sa termínom daňových priznaní. Toto sa na konci druhej marcovej dekády ešte nikdy nestalo,“ povedal Viskupič.

Ako ďalej pokračoval, minulý týždeň sme sa zároveň stali krajinou eurozóny, ktorá platí najvyššie úroky za štátny dlh a máme problém požičať si na finančnom trhu dostatok potrebnej hotovosti na financovanie nového dlhu a splatných záväzkov.

„Tento rok potrebujeme približne 12 až 13 miliárd eur, a tak budeme musieť zrejme načrieť aj do hotovostných rezerv štátu,“ poznamenal Viskupič.

Výzva pre Kamenického

Viskupič preto vyzýva ministra financií Ladislava Kamenického, aby začal riešiť problémy verejných financií, aby zverejnil informáciu, akú formu konsolidácie plánuje a ako chce štát šetriť na jej výdavkoch.

Ak sa nič nestane, Marián Viskupič očakáva zvýšenie DPH o dva až tri percentuálne body, čím by bola potrebná konsolidácia zas raz prenesená na plecia všetkých ľudí.

„Presadené zásahy do druhého piliera počas Ficových vlád hrozia budúcou chudobou pre všetkých 1,8 milióna sporiteľov v druhom pilieri. Nápad rozdať dnešným dôchodcom peniaze určené na dôchodky ich vnúčat je hrubo neetický,“ uviedol člen SaS Ľuboslav Farkaš.