Ľudia s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa zarábajú takmer o 90 percent viac než tí so základnou školou

Čím vyššie vzdelanie na Slovensku máte, tým je vyšší váš plat. Dáta z portálu Platy.sk, na ktoré upozornilo Alma Career Slovakia, odhaľujú, že rozdiel medzi priemerným základným platom v hrubom je pri ľuďoch so základnou školou a vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa takmer 90 %.

Platový rozdiel aj podľa veku

U ľudí s ukončenou strednou školou s maturitou oproti tým, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, je rozdiel v platoch 39 %. Stredoškolsky vzdelaní s maturitou majú v priemere mesačný základ 1 400 eur, tí s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa takmer 2 tisíc eur mesačne.

Platový rozdiel sa líši aj podľa veku, najvýraznejší je u osôb vo veku 45 až 54 rokov. V tomto životnom období zarábajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa o vyše polovicu viac ako ich rovesníci s maturitou.

Na druhú stranu najviac pracovných ponúk na portáli Profesia.sk vyžaduje stredoškolské vzdelanie s maturitou, ktoré tvoria viac ako tretinu všetkých inzerátov. Oproti tomu, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa vyžaduje 8 percent ponúk a 2. stupňa 13 percent ponúk.

Najväčší výber teda majú ľudia so stredoškolským vzdelaním, no čím vyššie je vyžadované vzdelanie, tým vyšší je aj ponúkaný plat. V ponukách, ktoré majú záujem o zamestnancov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, je aktuálny priemerný ponúkaný plat 1 500 eur mesačne v hrubom.

Ročná pauza po maturite

U tých, ktoré žiadajú stredoškolské vzdelanie bez maturity je to 1 230 eur. Inzeráty na pozície, kde vyžadujú vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, ponúkajú v priemere takmer 2 100 eur mesačne.

Napriek tomu, že oblasť informačných technológií patrí medzi tie s najvyššími platmi, 44 percent inzerátov z IT oblasti vyžaduje stredoškolské vzdelanie s maturitou. Viac ako tretina ponúk žiada vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa. V priemernom ponúkanom plate je rozdiel 330 eur.

Na Slovensko sa postupne dostáva trend, ktorý sa dá v zahraničí sledovať najmä v IT sektore. Žiaci a žiačky stredných škôl si po maturite dajú na rok pauzu, pred nástupom na vysokú školu si chcú privyrobiť a získať pracovné skúsenosti. Často sa však stane, že počas pauzy absolvujú odborné kurzy, zamestnajú sa v odbore a do školy sa už nevrátia.

Na Slovensku síce je záujem študovať informatiku na vysokej škole, no množstvo uchádzačiek a uchádzačov neprejde cez prijímacie skúšky, a tak zvolia inú cestu vzdelávania sa v odbore.