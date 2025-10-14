Vládna konsolidácia podľa Klubu 500 zostáva na papieri, vyhlásenia o šetrení sú zatiaľ len prázdnou frázou

Hoci vláda opakovane deklaruje, že konsolidácia verejných financií je jej prioritou a že „šetriť treba aj na sebe„, najnovšia analýza Klubu 500 ukazuje opak. Slovenský štát sa ďalej rozrastá. Nielen svojou štruktúrou, ale aj počtom zamestnancov a rastúcimi výdavkami na ich platy. Úspory vo verejnom sektore sú podľa priemyselníkov zatiaľ len prázdnou frázou.
Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 sa má počet zamestnancov vo verejnom sektore zvýšiť na 450-tisíc osôb, kým v roku 2015 ich bolo približne 405-tisíc. Ide o nárast o 11 %, no výdavky na ich odmeňovanie rastú niekoľkonásobne rýchlejšie.
Osobné výdavky stúpli až o 110 percent
Analýza Klubu 500 upozorňuje, že osobné výdavky verejnej správy na jeden pracovný deň stúpli od roku 2015 až o 110 %, teda zo zhruba 26,5 milióna eur na takmer 56 miliónov eur denne.
„Kým počet zamestnancov rastie miernym tempom, náklady na ich odmeňovanie rastú exponenciálne,“ uvádza Klub 500 vo svojej správe. V roku 2026 má verejná správa podľa rozpočtu disponovať osobnými výdavkami vo výške 14,5 miliardy eur, čo je o viac než miliardu viac ako v tomto roku.
Navýšenie predikcií
Ministerstvo financií pritom opäť navýšilo svoje vlastné predikcie. Kým v minuloročnom rozpočte na roky 2025 – 2027 predpokladalo pre rok 2026 približne 448-tisíc zamestnancov, najnovší návrh ráta už s viac ako 450-tisícmi. Tento trend podľa Klubu 500 len potvrdzuje, že vládna konsolidácia zostáva na papieri, pretože v praxi sa štát skôr rozširuje než racionalizuje.
„Ak sa má Slovensku podariť stabilizovať verejné financie, musí začať šetriť aj vo vlastných radoch. Zatiaľ to však vyzerá tak, že štát rastie, a nie zefektívňuje sa,“ upozorňuje analytička Diana Motúzová z Klubu 500. Podľa nej vláda namiesto systematického ozdravovania verejných financií vytvára tlak na rozpočet prostredníctvom rastúcich mzdových výdavkov.
Vládne vyhlásenia o šetrení
Zároveň sa tak deje v čase, keď súkromný sektor nesie čoraz väčšie daňové a odvodové bremeno. Podnikatelia zápasia s rastúcimi nákladmi práce, klesajúcou produktivitou a nižšou konkurencieschopnosťou. Klub 500 opakovane upozorňuje, že bez obmedzenia rastu štátu a skutočnej racionalizácie verejných výdavkov nebude možné zlepšiť rozpočtovú disciplínu ani udržať ekonomický rast.
Na pozadí týchto čísel sa tak vládne vyhlásenia o šetrení javia ako čisto formálne. Štát síce hovorí o konsolidácii, no realita ukazuje, že každoročne pribúdajú noví zamestnanci, vyššie mzdy a nové náklady, ktoré posúvajú Slovensko ďalej od cieľa ozdravenia verejných financií.