Koľko dávame zo svojho zárobku na dane a odvody? Slovensko je na nelichotivom mieste

V roku 2021 odštartovala vysoká inflácia prudký prepad kúpyschopnosti Slovákov. A to napriek tomu, že v absolútnych číslach naše príjmy neustále rástli.

Aktuálne štatistiky však vyzerajú čoraz priaznivejšie. Vďaka klesajúcemu tempu inflácie sa koncom minulého roka pokles reálnych miezd na Slovensku zmierňoval, začiatkom tohto roka dokonca začali naše reálne príjmy rásť.

Zaťaženie sa ešte zvýšilo

V roku 2024 nám však väčšiu časť zo mzdy ukrojí odvodové zaťaženie. To je na Slovensku podľa personálnej agentúry Grafton Slovakia dlhodobo jedným z najvyšších v Európe a tento rok sa ešte zvýšilo.

Podľa údajov Tax Foundation Europe viedlo v roku 2022 pomyselný rebríček Belgicko s najvyšším daňovým zaťažením práce v EÚ, a to na úrovni 53 %. Nasledovalo Nemecko so 47,8 % a Francúzsko so 47 %.

Najnižšie daňové zaťaženie v rámci celej Európy, teda 23,4 %, malo Švajčiarsko. Na Slovensku bolo daňovo-odvodové zaťaženie práce 41,6 %, čo je len o niečo menej než v najbohatších štátoch eurozóny, a zároveň najviac spomedzi krajín V4.

Výraznejšie výdavky pre firmy

Napríklad v Česku bolo v rovnakom období daňové zaťaženie práce 39,8 % a v Poľsku len 33,6 %. Slovenskému zamestnancovi tak podľa personálnej agentúry prišlo na účet menej peňazí než pracujúcemu v Česku alebo v Poľsku, ktorého práca stála zamestnávateľa rovnakú sumu.

Rok 2024 bude pre firmy znamenať v tomto smere ešte výraznejšie výdavky. Balík konsolidačných opatrení, ktorým chce vláda doplniť príjmy do štátneho rozpočtu, totiž zahŕňa aj navýšenie sadzby zdravotného poistenia pre zamestnávateľov, a to z 10 % na 11 % z hrubej mzdy zamestnanca.

I keď toto zvýšenie odvodov na prvý pohľad nevyzerá ako dramatická zmena, ide podľa personálnej agentúry o krok zlým smerom. Opäť totiž zvýši zaťaženie firiem a oslabí konkurencieschopnosť Slovenska.

Zamestnávateľ zaplatí viac

Bežnému zamestnancovi sa možno zdá, že úpravy daní či odvodov pre podnikateľov sa ho netýkajú.

Pravda je však taká, že hoci formálne platí odvody sčasti zamestnanec a sčasti zamestnávateľ, v skutočnosti sa všetky odpočítajú z celkovej odmeny za prácu, ktorú by inak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi.

„Pri vyšších odvodoch teda zamestnávateľ zaplatí za vašu prácu viac, i keď suma, ktorú mesačne uvidíte na svojom účte, sa nezmení. Všetko to veľmi názorne uvidíte aj na vašej výplatnej páske. Stačí si porovnať aktuálnu s tou spred roka. Každé navýšenie odvodov tak v konečnom dôsledku znižuje aj ochotu zamestnávateľa zvyšovať vám mzdu,“ hovorí riaditeľ agentúry Grafton.

Príjmy poisťovní

To, ako rastú skutočné náklady zamestnávateľov na platby poisteného, pritom najlepšie ukazujú reálne príjmy poisťovní.

Podľa údajov projektu Cena štátu zinkasovala v minulom roku Sociálna poisťovňa na pracujúceho 4 301 eur. To predstavovalo medziročný nárast o 9,4 %.

Odvody do zdravotných poisťovní stúpli medziročne až o 15 % a v roku 2023 dosiahli sumu 2 095 eur na pracujúceho.