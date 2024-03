SaS kritizuje vládnu pomoc s hypotékami, namiesto sľubovaných 64 miliónov eur vyplatili zatiaľ menej ako 300-tisíc

Pomoc ľuďom s hypotékami je výsmechom do tváre všetkým ľuďom, ktorí o ňu prejavili záujem. Tvrdia to zástupcovia strany Sloboda a Solidarita (SaS). Štát podľa ich vyjadrení sľuboval, že vyplatí pomoc vo výške 64 miliónov eur, no za prvý mesiac ju dostalo menej ako 4 000 ľudí, a to v priemere v sume 75 eur. Strana SaS od začiatku upozorňovala na to, že zákon o pomoci s hypotékami je zlý, čo teraz dokazujú aj reálne čísla.

Ako povedal tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič, Robert Fico spolu s Ladislavom Kamenickým opäť raz oklamali ľudí. Vyhlasovali, že hypotéky sú najväčším problémom Slovenska.

„Miesto riešení, ktoré sme navrhovali my, pripravili zlý zákon, ktorý vôbec nepomáha. Navyše, táto pomoc je absolútne nepomerná. Štát momentálne pomáha len 0,4 % ľudí v priemerne v sume 75 eur, hoci na mzdy úradníkov je vyčlenených neuveriteľných päť miliónov eur ročne. Potvrdzuje sa, že použitie verejných zdrojov na podporu hypoték je zlým riešením. Fico a Kamenický by sa teraz mali postaviť pred verejnosť a priznať nielen svoje zlyhanie, ale aj sa ospravedlniť všetkým voličom, ktorých pred voľbami klamali,“ povedal Viskupič.

>>> Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu aj rezort financií.