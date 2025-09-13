Vláda chce od správcov vybrať viac peňazí, asociácia hovorí o hazarde s investíciami

Asociácia považuje tento krok za hazard s celým sektorom kolektívneho investovania.
Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) vyjadrila vážne znepokojenie nad návrhom konsolidačných opatrení, ktoré výrazne zvýšia osobitný odvod pre správcovské spoločnosti až 3,44-násobne. Asociácia považuje tento krok za hazard s celým sektorom kolektívneho investovania.

Navrhovaná suma 5 miliónov eur, ktorú má opatrenie priniesť do štátnej kasy, je podľa SAS zanedbateľná v porovnaní s potenciálnymi škodami, ktoré môže spôsobiť, najmä odchodom domácich správcovských spoločností zo slovenského trhu. Výrazné zvýšenie odvodu negatívne ovplyvní ziskovosť domácich správcov, pričom daňové zaťaženie niektorých spoločností sa môže zvýšiť až na 39 %.

SAS upozorňuje, že opatrenie stavia domáce správcovské spoločnosti do nevýhodnej pozície voči zahraničnej konkurencii a iným domácim subjektom kapitálového trhu, na ktoré sa zvýšenie odvodu nevzťahuje.

