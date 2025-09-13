Zvýšenie platu je hlavnou motiváciou na zmenu práce, avšak bežných desať percent nestačí

Zvýšenie platu zostáva pre zamestnancov a zamestnankyne na Slovensku najdôležitejším impulzom na zmenu práce, avšak bežné zvýšenie do 10 percent často nestačí. Podľa prieskumu JobsIndex realizovaného pre Alma Career Slovakia na vzorke 1 009 respondentov by takmer dve tretiny zamestnancov odišli zo svojej práce pri ponuke s o 20 až 30 percent vyšším platom.
Napätý pracovný trh
Len 6 percent by z finančných dôvodov nikdy neuvažovalo o odchode, zatiaľ čo malá skupina by odišla hneď, aj bez lepšej finančnej ponuky. „Výsledky jasne ukazujú, že väčšina zamestnancov považuje lepšie finančné ohodnotenie za rozhodujúci faktor pri posudzovaní nových pracovných ponúk,“ uvádza prieskum.
Nízka nezamestnanosť a napätý pracovný trh sú signálom pre zamestnávateľov, aby venovali pozornosť mzdovej politike a celkovému balíku benefitov.
Platy sú na Slovensku stále tabu, zamestnanci z generácie Z sú však konverzácii o peniazoch otvorení
Takmer tretina ľudí (29 percent) je pripravená odísť za lepšou ponukou, štvrtina (24 percent) je otvorená novým možnostiam a 16 percent by uvažovalo o zmene aj pri porovnateľnej ponuke, čo naznačuje, že okrem platu hrá úlohu aj pracovné prostredie či kariérny rast.
Mladší by prácu zmenili skôr
Najviac ochotní meniť prácu sú mladí vo veku 18 až 24 rokov, kde by za lepšou ponukou odišlo až 41 percent. Naopak, staršie vekové skupiny a ľudia s dlhšou praxou sú menej flexibilní. Nadpriemerne otvorení zmene sú aj pracovníci na manuálnych pozíciách, zatiaľ čo zamestnanci v školstve a zdravotníctve majú tendenciu zostať dlhšie.
Prieskum tak zdôrazňuje potrebu zamestnávateľov zohľadniť nielen konkurencieschopné mzdy, ale aj ďalšie faktory motivujúce zamestnancov k lojalite.