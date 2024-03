Požiadali ste o predčasný starobný dôchodok? Vieme, čo treba urobiť, ak nechcete platiť sami zdravotné poistenie

Za celý minulý rok požiadalo Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok 47-tisíc žiadateľov, čo predstavuje viac ako trojnásobný nárast oproti predchádzajúcim rokom. Aj vzhľadom k týmto číslam preto prirodzene môže viac žiadateľov čakať viac ako 60 dní na pridelenie predčasného starobného dôchodku.

Dlhšie trvá posúdenie žiadateľa, ktorý mohol mať počas života aj desiatky zamestnávateľov a komplikovanejšie môže byť tiež overenie minulého zamestnania v zahraničí. Kto medzitým platí za žiadateľov o predčasný starobný dôchodok zdravotné poistenie? Opýtali sme sa na to Ministerstvo zdravotníctva SR.

Potvrdenie pre potreby zdravotnej poisťovne

„Ak inštitút predčasného dôchodku využije osoba, ktorá je zamestnaná a z tohto dôvodu dá v zamestnaní výpoveď, dovoľujeme si jej odporučiť zaevidovať sa počas obdobia posudzovania na úrade práce, kedy jej povinnosť platiť si poistné na verejné zdravotné poistenie nevznikne,“ odpovedal pre agentúru SITA komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Existuje ešte iné riešenie. Sociálna poisťovňa vydáva pre žiadateľov o predčasný starobný dôchodok potvrdenie o podaní žiadosti pre potreby zdravotnej poisťovne. V prípade, ak sa teda žiadateľ nezaregistruje na úrade práce, je povinný svojej zdravotnej poisťovni oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného.

„Ak poistenec ukončil zamestnanie, čaká na priznanie dôchodku a nemá aktuálne žiadneho iného platiteľa, musí sa prihlásiť ako dobrovoľne nezamestnaná osoba, tzv. samoplatiteľ. A to najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala táto situácia. Napríklad, ak sa poistenec stal samoplatiteľom počas januára 2024, informáciu bol povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8.2.2024,“ vysvetľuje hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Kristína Balúchová.

Kedy sa dostanete do zoznamu dlžníkov?