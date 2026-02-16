V rebríčku OECD si polepšili tri krajiny, pre exportérov to znamená menej rizika

Členské štáty OECD sa na januárovom zasadnutí Skupiny expertov pre riziko krajín (CREG) dohodli na zlepšení klasifikácie troch štátov. Arménsko, Moldavsko a Omán si v rebríčku rizikovosti polepšili o jednu úroveň, čo v praxi znamená nižšie riziko pre exportérov aj finančné inštitúcie kryjúce obchodné a investičné transakcie.
Pre exportno-úverové agentúry, medzi ktoré patrí aj slovenská Eximbanka, ide o signál priaznivejšieho prostredia pri poisťovaní vývozu a investícií do týchto krajín.
Makroekonomická stabilita
Podľa námestníka generálneho riaditeľa Eximbanky Pavla Tavača rozhodnutie expertov potvrdzuje, že makroekonomická stabilita, fiškálna disciplína a reformné úsilie sa premietajú do konkrétneho zlepšenia rizikového profilu. „Prípad Arménska, Moldavska a Ománu ukazuje, že posilňovanie inštitúcií, diverzifikácia ekonomiky a zodpovedná hospodárska politika zvyšujú dôveru investorov aj v náročnom geopolitickom prostredí,“ uviedol Tavač.
Arménsko sa posunulo z kategórie 6 do kategórie 5. Za zlepšením stojí stabilný a nadpriemerný hospodársky rast, pričom HDP by malo v rokoch 2025 a 2026 rásť približne päťpercentným tempom. Ekonomiku ťahajú služby, stavebníctvo a finančný sektor, ako aj pokračujúce investície.
Pozitívne hodnotenia
Vyšší výkon podporuje rast príjmov štátu a znižuje závislosť od externého financovania. Krajina si udržiava pomer verejného dlhu k HDP nad úrovňou 50 percent, pričom sa zlepšilo aj krytie externých platieb devízovými rezervami.
Pozitívne hodnotenia prichádzajú aj zo strany ratingových agentúr, ktoré poukazujú na lepšiu fiškálnu a vonkajšiu rovnováhu. Z geopolitického hľadiska je dôležitý pokrok smerom k mieru s Azerbajdžanom a postupné približovanie k Európskej únii, hoci vnútropoliticky zostáva citlivou témou riešenie otázky Náhorného Karabachu.
Moldavsko sa posunulo z kategórie 7 do kategórie 6. Rok 2025 bol pre krajinu prelomový. Po prvýkrát ju hodnotili všetky tri hlavné svetové ratingové agentúry, čo signalizuje hlbšiu integráciu do medzinárodných finančných trhov. K zlepšeniu prispeli inštitucionálne reformy, pokrok v integrácii do EÚ aj úzka spolupráca s Medzinárodným menovým fondom a Svetovou bankou.
Štrukturálne slabiny
Ekonomika vykazuje priaznivejší rastový výhľad a mierny verejný dlh. Na druhej strane pretrvávajú štrukturálne slabiny, najmä vysoké vonkajšie deficity, nízka diverzifikácia hospodárstva a politická neistota súvisiaca s volebným cyklom. Rizikový profil Moldavska zároveň ovplyvňuje aj pokračujúce geopolitické napätie vyplývajúce z vojny na Ukrajine.
Posun zaznamenal aj Omán, ktorý sa z kategórie 4 posunul do kategórie 3. Krajina sa podľa hodnotenia nachádza na pozitívnej trajektórii, pričom ekonomika preukázala odolnosť voči externým šokom. Rast HDP sprevádza výrazné zlepšenie fiškálnej aj externej bilancie. Počas piatich rokov sa podarilo znížiť pomer verejného dlhu k HDP z približne 68 percent na 36 percent.
Hoci ropný sektor zaznamenal reálny pokles o 3,6 percenta v dôsledku nižšej produkcie a cien, neuhľovodíková časť ekonomiky rástla tempom 4,2 percenta, najmä vďaka rozsiahlym súkromným investíciám a implementácii stratégie Ománska vízia 2040. Napriek pokroku však krajina zostáva citlivá na vývoj cien ropy, keďže uhľovodíky stále tvoria približne 35 percent HDP a takmer 70 percent príjmov štátneho rozpočtu.