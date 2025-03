Trhom v Ázii, USA aj Európe sa darilo, pozitívne na ne vplývali Trumpove signály

Ázijským trhom sa v stredu darilo, keďže stúpli nádeje, že plánované „colné útoky“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré vstúpia do platnosti na budúci týždeň, nebudú až také bolestivé, ako sa obávali.

Trump a ďalší predstavitelia Washingtonu uviedli, že opatrenia by mohli byť cielenejšie. „Pravdepodobne budem zhovievavejší ako recipročný, pretože keby som bol recipročný, bolo by to pre ľudí veľmi ťažké,“ povedal Trump pre Newsmax.

Trhy si polepšili takmer všade

Hongkong, ktorý od prelomu rokov posilnil o viac ako pätinu, v utorok vzrástol o viac ako dve percentá. Polepšili aj trhy v Tokiu, Sydney, Jakarte, Šanghaji, Soule, Singapure a Wellingtone. Tchaj-pej a Manila si pohoršili.

Na Wall Street priemyselný index Dow Jones stagnoval, širokospektrálny S&P 500 získal 0,2 percenta a technologicky Nasdaq zaznamenal nárast o 0,5 percenta. V Európe si polepšili trhy v Londýne, Paríži aj Frankfurte nad Mohanom.

Ropa Brent stúpla

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, stúpla o 0,3 percenta na 73,24 USD za barel.