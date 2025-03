Tomáš predstavil projekt na podporu jednorodičov, dostanú nový príspevok aj rôzne druhy poradenstva - VIDEO

aktualizované 21. marca, 13:24

Pre jednorodičov vzniknú poradenské centrá na komplexnú pomoc s ich situáciou. Na tlačovej konferencii to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš spolu so zakladateľkou neziskovej organizácie Jeden Rodič Evou Markovou.

Podľa ministra práce sa spustí eurofondový projekt s názvom Podpora osamelých rodičov, kde 46 poradní v rámci celého Slovenska bude osamelým rodičom ponúkať komplexnú pomoc, ako zlepšiť ich ťažkú situáciu.

„V každej poradni bude psychológ, sociálny pracovník, ekonóm, právnik a po ňom aj sprievodca osobnou skúsenosťou, ktorý bude mať na starosti týchto osamelých rodičov. Využijeme know-how neziskovej organizácie Jeden rodič, ktorá už s tým skúseností má a má takýto program,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Pilotný projekt bude trvať dva roky

Pilotný projekt tejto komplexnej pomoci bude trvať dva roky a bude financovaný z eurofondov. Celá skupina odborníkov ponúkne osamelým rodičom rôzne druhy poradenstva, ako napríklad daňové, finančné, administratívne, ako žiadať o náhradné výživné alebo rady v oblasti práce.

„Komplexný servis dostanú tí ľudia, aby vedeli, ako v tejto ťažkej situácií, ktorá sa im stala, postupovať,“ pokračuje Tomáš s tým, že osamelí rodičia patria medzi chudobou najohrozenejšie skupiny.

Dočasný príspevok

V rámci projektu budú mať osamelí rodičia možnosť využiť aj dočasný príspevok. Jeho výška bude závisieť od situácie v domácnosti a počtu detí.

Dočasný je z toho dôvodu, aby, ako uviedol minister práce, jednorodičia dostali finančnú podporu na to, aby boli schopní dostať sa z nepriaznivej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Rezort práce však nechce týmto príspevkom docieliť, aby sa jednorodičia spoliehali na to, že dostanú peniaze, a nesnažili sa sami si zlepšiť svoju situáciu.

Podmienky komplexnej pomoci

„Podmienkou komplexnej pomoci zo strany štátu bude to, aby sa osamelý rodič prihlásil do nášho programu. Pilotný projekt bude stanovený na dva roky ale samotný program pre konkrétneho rodiča bude trvať rok,“ pokračuje Tomáš.

Zdôrazňuje, že osamelý rodič musí ukázať ochotu riešiť svoju situáciu. Prihlásením rodičov do programu by sa malo zabrániť aj zneužitiu tejto pomoci. Kedy sa projekt spustí závisí od rozhodnutia Európskej komisie, no podľa Erika Tomáša by mal projekt začať fungovať v lete, najneskôr na jeseň tohto roka.

Legislatívne zmeny

Ministerstvo práce plánuje v rámci pomoci jednorodičom aj legislatívne zmeny. Pripravuje materiály na zavedenie definície jednorodičovskej domácnosti v zákone.

Má v pláne zvýšiť minimálne výživné na 125,11 eur na dieťa, zefektívniť proces poskytovania náhradného výživného a zrýchliť vymáhania výživného. Rovnako chce predĺžiť dobu sprevádzania dieťaťa u lekára zo 7 na 14 dní ročne pre osamelých rodičov.

Riešenia pre jednorodičov

Eva Marková z organizácie Jeden rodič na záver uviedla, že víta prístup rezortu práce. Váži si, že vznikla medzirezortná skupina, aby mohla hľadať riešenia pre jednorodičov.

„Všetky tieto riešenia, ktoré pán minister už povedal, budú kľúčové v tom, aby dobre fungovali v praxi. Pretože všetko, čo sa zavedie legislatívne alebo upraví, tak je nesmierne dôležité, aby ľudia, občania to mohli aj využívať,“ uzavrela Eva Marková.

Jednorodičia sú najviac ohrození chudobou

„Môj tlak mal zmysel a minister Tomáš konečne začína riešiť problémy jednorodičovských domácností. Mrzí ma, že si minister Tomáš problémy jednorodičov všimol až po 16 mesiacoch vo funkcii, pričom práve jednorodičia sú najviac ohrození chudobou,“ uviedla poslankyňa z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková.

Riešenia, ktoré minister Tomáš predstavil kopírujú podľa Bajo Holečkovej návrhy, ktoré ona sama predstavovala a predkladala do parlamentu. Ročný program sprevádzania jednorodičov sa snaží presadiť už dva roky a navrhovala tiež zvýšenie prídavkov pre deti v jednorodičovských domácnostiach. „Nemám ministrovi za zlé, že ‚vykradol‘ moje návrhy, naopak, teší ma, že sa minister nimi inšpiroval a začal konečne riešiť to, čo mal riešiť hneď po nástupe na svoje miesto. Slovensko konečne potrebuje pravicového ministra práce, ktorý bude od prvého dňa riešiť problémy tých, ktorí si sami pomôcť nevedia,“ uzavrela Martina Bajo Holečková.