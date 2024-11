Osamelé matky prepisujú pravidlá na trhu práce! Ako to vidia moderné firmy?

Na Slovensku až štvrtina rodín nie je úplná, pričom až 86 % týchto rodín sú osamelé matky, uviedol v júli tohto roka Štatistický úrad SR. Tieto ženy čelia výnimočným nárokom, aby dokázali zabezpečiť seba a svoje deti v prostredí, často predisponovanom k predsudkom a obmedzeným pracovným príležitostiam. Situácia osamelých matiek na trhu práce sa síce zlepšuje, no mnohí odborníci varujú, že ich zložité okolnosti si zaslúžia širokú spoločenskú podporu.

Pracovné podmienky a mzda

Jednou z najväčších výziev, s ktorými sa osamelé matky stretávajú, je nedostatočná možnosť voľby primeraných pracovných podmienok. Flexibilita pracovného času, práca z domu a skrátený úväzok sú stále v mnohých pracovných ponukách skôr výnimkou a predpokladá sa, že matky budú schopné vybalansovať povinnosti v pracovnom aj osobnom živote. Podľa údajov z Eurostatu ženy v Európskej únii zarábajú približne o 15 % menej ako muži. Na Slovensku je tento rozdiel ešte markantnejší, rozdiel je až dvadsať percentný, a to aj na rovnakých pracovných pozíciách.

Tento problém sa ešte prehlbuje, keď vezmeme do úvahy, že matky často zaujímajú väčší podiel na starostlivosti o deti a domácnosť. Z dát Eurostatu vyplýva, že 77 % všetkých bežných domácich činností zabezpečujú ženy, zatiaľ čo muži len 47 %. To významne ovplyvňuje ich profesionálny rast a možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

Osamelí rodičia čelia predsudkom

Podľa skúseností JUDr. Anny Brozák, HR riaditeľky z personálnej agentúry MAXIN´S Group, osamelé matky pri uchádzaní sa o zamestnanie často bývajú vystavené stereotypným predstavám. Mnohí zamestnávatelia sa obávajú, že tieto kandidátky nebudú schopné plniť požiadavky spojené so zodpovednosťou v práci, čo by mohlo viesť k častejšiemu čerpaniu PN, OČR či dovolenky. „Sú to nielen slobodné matky, ale aj otcovia – môžeme im hovoriť jednorodičia – teda osamelí rodičia vychovávajúci svoje deti samostatne bez druhého partnera. Vnímam, že tento status im do veľkej miery sťažuje uplatnenie na trhu práce, keďže zamestnávatelia nie sú vždy ochotní prispôsobiť im pracovnú dobu a podmienky,“ hodnotí odborníčka s tým, že najväčším úskalím býva práca na zmeny a tak možnosť zabezpečiť sprievod detí do a zo školy alebo škôlky, či voľnočasové aktivity. Rodičia pritom musia často hľadať zamestnanie s ohľadom na pracovnú dobu, blízkosť k domovu a možnosť postarať sa o svoje deti.

Flexibilita v zamestnaní

Napriek týmto ťažkostiam však mnohé moderné firmy začínajú chápať význam podpory zamestnankýň, ktoré sú zároveň slobodnými matkami. Viacerí zamestnávatelia ponúkajú možnosti práce z domu, flexibilný čas alebo skrátené úväzky, aby umožnili mamám lepšie zladiť prácu a rodinu. „Niektoré firmy ponúkajú zamestnancom aj príspevky na starostlivosť o deti alebo firemné jasle. Výrobné spoločnosti pôsobiace v segmente automotive majú dokonca vlastnú škôlku,“ konštatuje Brozák.

Vyššia flexibilita sa najčastejšie vyskytuje najmä v oblastiach ako IT, marketing, vzdelávanie, administratíva a služby, ale aj personalistika. Čoraz populárnejšou voľbou pre samostatne hospodáriacich rodičov, ktorí si chcú udržať kariérny rozvoj pri starostlivosti o deti, je práca na voľnej nohe.

Rodová rovnosť ako dôležitý trend

Veľkou témou na trhu práce v posledných rokoch sa stáva rodová rovnosť, pričom legislatívne zmeny týkajúce sa rovného odmeňovania žien a mužov by mali urýchliť pozitívne zmeny naprieč našou spoločnosťou. „Ak mám hovoriť za spoločnosť MAXIN’S, sme na to pripravení. Takmer dva roky sa interne zameriavame na princípy ESG (Environment, Social, Governance). Ide o koncept, ktorý integruje environmentálne, sociálne a riadiace faktory do podnikania a investičných rozhodnutí,“ uvádza odborníčka. Tento prístup sa ukazuje ako dôležitý najmä v kontexte otázok týkajúcich sa rodovej rovnosti, inklúzie a podpory žien v pracovných a riadiacich pozíciách. Prijímaním a implementovaním týchto princípov môžu firmy nielen zlepšiť pracovné podmienky pre slobodné matky, zároveň by v tomto procese mal prebiehať postupný spoločenský progres. „Spoločnosti budú čoraz viac dbať na rozvoj firemnej kultúry zameranej na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a budú podporovať aj otcov v rodičovských povinnostiach, čo nepriamo môže uľahčiť situáciu slobodných matiek,“ uzatvára JUDr. Anna Brozák.