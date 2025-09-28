Slovenské rodinné podniky starnú. Väčšina vlastníkov nemá plán, ako firmu odovzdať ďalšej generácii

Rodinné podniky tvoria významnú časť slovenskej ekonomiky, no ich budúcnosť je neistá. Najnovší prieskum agentúry MNFORCE pre poradenskú kanceláriu Subin & Partners a advokátsku kanceláriu Arden Legal & Tax ukázal, že viac ako polovica slovenských rodinných firiem funguje už vyše 20 rokov a plánuje pokračovať v podnikaní bez zásadných zmien.
Problémom je, že generačnú výmenu systematicky rieši len minimum z nich. Až 70 % vlastníkov nemá žiadny plán, ako firmu odovzdať ďalšej generácii, hoci tretina o tom aspoň uvažuje. Konkrétnu stratégiu má pripravenú iba necelá štvrtina.
Zachovanie firemných hodnôt
„Generačná obmena nie je len o právnych či ekonomických otázkach, ale aj o zachovaní firemných hodnôt a know-how, ktoré vznikali celé desaťročia. Ak sa podarí firmám pripraviť kvalitný plán nástupníctva, výrazne sa tým zvýši ich stabilita a konkurencieschopnosť,“ zdôraznila Ivica Forrová zo Slovak Business Agency, ktorá dlhodobo poskytuje rodinným firmám poradenstvo.
Podľa Michala Šubína zo Subin & Partners sa mnohé firmy generačnou výmenou zaoberajú iba na teoretickej úrovni. „Nejde len o právny akt, ale o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje pripravenosť všetkých strán,“ dodal. Problémom je aj neistota. Viac ako 30 % podnikateľov sa obáva, ako bude firma fungovať po ich odchode. Ďalší sa boja predaja do rúk zahraničných investorov (22 %) alebo nezáujmu detí pokračovať v podnikaní (24 %).
Emócie prevyšujú racionálne rozhodovanie
Dáta tiež ukazujú, že viac než 60 % rodinných podnikov je stále výlučne pod vedením rodiny, pričom externý manažment má priestor len v tretine firiem. Takmer tretina detí sa na riadení podniku zatiaľ nepodieľa, hoci plánujú sa v budúcnosti zapojiť. Naopak, 18 % firiem už dnes predpokladá, že mladá generácia o pokračovanie záujem neprejaví.
„Často vidíme, že emocionálny vzťah k firme prevyšuje racionálne rozhodovanie. Odovzdanie podniku potom prichádza neskoro alebo vôbec,“ upozornil Martin Mičák z Arden Legal & Tax.
Ak sa téma nástupníctva nebude riešiť systematicky, podľa odborníkov hrozí, že úspešné podniky zaniknú alebo prejdú do rúk zahraničných vlastníkov. Budúcnosť rodinných firiem je preto priamo závislá od toho, ako dôkladne sa pripravia na generačnú obmenu.