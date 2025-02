Štvorčlenná rodina môže prísť o stovky eur ročne, ale v rukách máme podľa ekonóma jeden tromf

Americká clá by mohli Európsku úniu dostať do recesie, hrubý domáci produkt by znížili o 2,5 percenta, prácu môžu stratiť státisíce ľudí a bežná rodina príde o tisíce eur ročne. Ekonóm priblížil, ktoré krajiny budú zasiahnuté najviac, ale tiež upozornil, že máme v rukách jeden tromf.

Americký prezident Donald Trump už spustil plnohodnotnú obchodnú vojnu na Kanadu, Mexiko a Čínu. V nedeľu naznačil, že v tejto chvíli neuvalí clá na Britániu, ale Európska únia by však podľa neho mohla dostať od USA rovnaké clá, aké boli uvalené na spomenuté tri krajiny.

Republikánsky prezident naznačil, že chce potrestať obchodných partnerov aj za deficity voči Spojeným štátom. „Uvidíme, čo sa stane. Môže sa to stať (s Britániou)… Ale určite sa to stane s Európskou úniou. Môžem vám to povedať, pretože nás skutočne využili. Viete, máme deficit viac ako 300 miliárd dolárov,“ povedal Trump.

Aké priemerné clo ukladá EÚ

Ekonóm Lukáš Kovanda na sieti X priblížil, že EÚ stále ukladá na dovoz z USA vyššie priemerné (nevážené) clo, ako je tomu naopak. „Priemerná colná sadzba EÚ na dovoz z USA je 3,95 percenta a priemerná colná sadzba USA na dovoz z EÚ je 3,5 percenta,“ uviedol.

Podľa Kovandu je teda vidieť, že prvé Trumpovo funkčné obdobie v rokoch 2017 až 2021, sa nedokázalo vyrovnať ani colnej sadzbe EÚ. „Zdá sa však, že vtedy to bol ‚iný Trump‘, oveľa krotkejší v porovnaní so súčasnosťou,“ dodal hlavný ekonóm Trinity Bank.

USA ukladajú na autá z EÚ štyrikrát nižšie clo

Kovanda pripomenul, že Trump už počas kampane dal jasne najavo, že transatlantické obchodné vzťahy považuje z pohľadu USA za mimoriadne nevyvážené, najmä v oblasti automobilového priemyslu a poľnohospodárskej výroby, a opakovane pohrozil zavedením plošného cla vo výške 10 až 20 percent a zvýšením ciel USA na úroveň uplatňovanú EÚ.

„V skutočnosti je prekvapujúce, že napríklad v obchode s automobilmi na oboch stranách Atlantiku stále existuje značná nerovnováha, a zatiaľ čo EÚ ukladá na americké autá 10-percentné clo, USA ukladajú na autá z EÚ štyrikrát nižšie clo, a to 2,5 percenta,“ uviedol Kovanda.

Obchodní válka USA a EU je na spadnutí, Evropskou unii může uvrhnout do recese. Česko připraví až o 300 miliard korun ročně a o práci 55 000 Čechů, běžnou českou domácnost pak o 91 000 Kč ročně Americký prezident Donald Trump včera se vši rozhodností potvrdil, že hodlá zavést… pic.twitter.com/RkbLFuUhtP — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) February 1, 2025

V prípade potravín a nápojov podľa Kovandu ukladá EÚ clo približne o 3,5 percentuálneho bodu vyššie ako USA a na chemikálie ukladá európska strana clo o jeden percentuálny bod vyššie. „Nie vždy je to však EÚ, ktorá uplatňuje vyššie clo, napríklad USA ukladajú vyššie clá na niektoré suroviny,“ doplnil.

Európska únia by mohla padnúť do recesie

Kovanda upozornil, že obchodná vojna medzi USA a EÚ by mohla Úniu uvrhnúť do recesie. „Európska únia je na tom horšie ako v čase, keď Trump prvýkrát rozhodol a uplatnil voči EÚ selektívne, nie plošné clá na oceľ a hliník, takže obchodná vojna neprichádzala do úvahy,“ varuje.

Ako dodal, Spojené štáty sú stále najväčším vývozným trhom EÚ, pričom približne pätina vývozu EÚ smeruje do USA a v prípade dovozu do EÚ sú USA druhé za Čínou s podielom približne 14 percent.

EÚ ako celok vyváža do USA len približne tri percentá svojho hrubého domáceho produktu a celkový dovoz spoza Atlantiku do krajín EÚ predstavuje len približne dve percentá HDP Únie.

Jednotlivé krajiny EÚ však podľa Kovandu obchodujú so Spojenými štátmi rôzne. „Pomerne silne závislé od vývozu do USA sú krajiny s vysoko rozvinutým chemickým alebo farmaceutickým priemyslom, ako napríklad Írsko alebo Belgicko, a tiež krajiny s rozvinutým strojárstvom a veľkovýrobou dopravných zariadení vrátane automobilov, ako sú Nemecko alebo Slovensko – a nepriamo aj Česká republika. Napríklad vývoz Írska do USA predstavuje viac ako desatinu HDP ‚zeleného ostrova‘,“ priblížil.

Naopak, najväčšími dovozcami EÚ z USA, sú Holandsko a Belgicko, kde sa nachádzajú niektoré z najväčších atlantických prístavov.

Obchod so strategicky dôležitými výrobkami

Kovanda má však aj dobré správy a hovorí o jednom tromfe, ktorý má Európska únia v rukách – je to obchod so strategicky dôležitými výrobkami.

Ako vysvetlil Kovanda, sú to výrobky, ktoré vzhľadom na ich všeobecne obmedzenú dostupnosť nie je možné ľahko nahradiť dovozom z iných častí sveta či pri nich existuje vysoká závislosť od dovážajúcej krajiny a vyznačujú sa vysoko špecializovanou úrovňou výroby či prísnymi požiadavkami na kvalitu.

EÚ celkovo dováža 122 strategicky dôležitých výrobkov, ktoré predstavujú približne päť percent jej celkového dovozu, ale len osem z nich sa dováža z USA. Jedným z nich je ľahký kov berýlium, ktorý zohráva nezastupiteľnú úlohu v obrannom priemysle. EÚ dováža 60 percent svojej celkovej spotreby berýlia z USA, kde sa tento kov ťaží v horách Utahu. Naopak, USA dovážajú z EÚ štyrikrát viac strategicky dôležitých výrobkov, konkrétne 32.

Konfederácia dánskeho priemyslu uvádza, že ak USA zavedú avizované clá Trumpa, hrubý domáci produkt EÚ bude v roku 2027 o 2,5 percenta nižší, ako by bol bez nich, to sa rovná strate HDP vo výške 391 miliárd eur ročne a strate HDP na obyvateľa vo výške 870 eur. Zamestnanosť by sa znížila o 0,7 percenta, čo zodpovedá 1,7 milióna pracovných miest uvedených vyššie.

„Do roku 2029 sa zamestnanosť vráti na úroveň, na ktorej by bola bez ciel, keďže prepustení si postupne nájdu nové pracovné miesta, ale HDP EÚ bude stále o 1,7 percenta nižší ako bez ciel. Je to preto, že Trumpove clá – a očakávané odvetné opatrenia zo strany EÚ aj Číny – trvalo oslabia medzinárodný obchod,“ priblížila.



Konfederácia dánskeho priemyslu tvrdí, že spomedzi krajín EÚ by Trumpove clá mali najviac poškodiť Českú republiku a Írsko. Českú republiku, pretože je veľmi závislá od obchodu s Čínou, aj keď nepriamo, „cez Nemecko“. Írsko zasa pre svoje deklarované silné hospodárske väzby na USA.

V Českej republike sa preto v dôsledku ciel v roku 2027 zníži HDP o 3,5 percenta v porovnaní so situáciou bez ciel, ekonomika tak príde o 11,61 miliardy eur, a HDP na obyvateľa bude nižší o 895 eur. „Štvorčlenná česká rodina príde Trumpovými clami pri započítaní spotreby verejných statkov o 90 800 českých korún (zhruba 3 608 eur) ročne,“ uvádza Konfederácia dánskeho priemyslu.