Po Kanade už aj Mexiko: Krajina plánuje odvetu v reakcii na americké clá, Sheinbaumová nariadila ochranné opatrenia.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyhlásila, že jej krajina podnikne odvetu voči 25-percentným clám, ktoré na mexické tovary ohlásil americký prezident Donald Trump.

Sheinbaumová nariadila svojmu ministrovi hospodárstva Marcelovi Ebrardovi, „aby implementoval plán B, na ktorom pracujeme, a ktorý zahŕňa colné a necolné opatrenia na obranu záujmov Mexika“. Ebrard označil Trumpove clá za „flagrantné porušenie“ dohody Spojených štátov o voľnom obchode s Mexikom a Kanadou.

Sheinbaumová ostro reagovala aj na to, že Washington obvinil jej vládu z „netolerovateľného spojenectva“ so skupinami pašerákov drog. „Kategoricky odmietame ohováranie zo strany Bieleho domu,“ napísala Sheinbaumová na sociálnej sieti X. „Ak niekde takáto aliancia existuje, je to v obchodoch so zbraňami v USA, ktoré predávajú vysoko výkonné zbrane týmto zločineckým skupinám,“ dodala.

Analytici uviedli, že americké clá spôsobia mexickej ekonomike veľkú ranu. Do USA vlani podľa oficiálnych údajov smerovalo viac ako 80 percent mexického exportu. „Keďže export do USA tvorí približne 20 percent ich hrubého domáceho produktu, nové clá by mohli uvrhnúť … mexickú ekonomiku do recesie ešte v tomto roku,“ uviedla poradenská firma Capital Economics.