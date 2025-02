Bude to bolieť, ale za zabezpečenie amerických záujmov to stojí. Trump prehovoril o najnovších clách na Mexiko, Kanadu a Čínu

Šéf Bieleho domu Donald Trump sa v nedeľu vyjadril, že jeho clá voči kľúčovým obchodným partnerom USA môžu Američanom spôsobiť ekonomickú „bolesť„. Vyhlásil však zabezpečenie amerických záujmov „za to stojí“.

„Spôsobí to nejakú bolesť? Áno, možno (a možno nie!),“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth social deň po tom, ako podpísal rozhodnutie o uvalení ciel na Mexiko, Kanadu a Čínu. Clá odôvodnil obavami z neriešenia nelegálneho prisťahovalectva a pašovania drog do USA. „Urobíme však Ameriku opäť veľkou a to všetko bude stáť za cenu, ktorú musíme zaplatiť,“ dodal.

Kanadský a mexický export do Spojených štátov bude od utorka čeliť 25-percentnému clu. Na energetické zdroje z Kanady USA uvalia nižšie 10-percentné clá. Na tovar z Číny, ktorý už doteraz čelí rôznym clám, sa bude uplatňovať dodatočné clo vo výške 10 percent. Prezident USA zároveň tento týždeň uviedol, že clá uvalí aj na Európsku úniu.