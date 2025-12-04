Dlhopisy pre ľudí sa vrátia už na jar, štát chce prilákať úspory domácností bezpečnou investíciou s garantovaným výnosom

Slovensko sa pripravuje na ďalšiu emisiu Dlhopisov pre ľudí, ktorá má nadviazať na marcovú ponuku. Ministerstvo financií SR a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) pracujú na uvedení dvoch nových typov štátnych cenných papierov určených výhradne pre občanov, pričom dostupné by mali byť opäť s dvoj- a štvorročnou splatnosťou.
Projekt plánujú spustiť na jar 2026 a podobne ako pri prvej emisií sa má predaj realizovať prostredníctvom pobočiek komerčných bánk.
Dolaďovanie parametrov novej emisie
Aktuálne sa dolaďujú technické parametre novej emisie, najmä objem ponúkaných dlhopisov, výška výnosu, dĺžka predaja či presná podoba úpisu. Rezort financií avizuje, že podrobnosti zverejní včas, keďže záujem verejnosti bude pravdepodobne opäť vysoký. Minister financií Ladislav Kamenický pripomenul, že ide aj o plnenie vládneho programu.
„Dlhopisy pre ľudí bol náš záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR. Stretli sa s mimoriadne pozitívnym ohlasom zo strany verejnosti a aj z toho dôvodu sme sa spolu s vedením ARDAL rozhodli projekt realizovať aj v budúcom roku. V prvom rade nám ide o to, aby občania mohli investovať bezpečne, bez rizika a s garantovaným výnosom,“ zdôraznil Kamenický.
Prečo štát pokračuje v projekte
Štát týmto spôsobom pokračuje v snahe ponúknuť domácnostiam jednoduchý a nízkorizikový investičný produkt, ktorý slúži najmä na dočasné uloženie úspor. Hoci nejde o alternatívu ku klasickým investíciám, dlhopisy pre občanov vedia byť vďaka oslobodeniu od daní a odvodov výhodnejšie než porovnateľné bankové produkty, napríklad termínované vklady. Zároveň zvyšujú podľa ministerstva podiel domácich investorov v štátnom dlhu, čo je pre krajinu výhodné z hľadiska finančnej stability.
Minulá emisia ukázala, že záujem o tento typ nástroja je na Slovensku enormný. V marci 2025 štát predstavil dlhopis Investor so splatnosťou dva roky a Patriot so splatnosťou štyri roky. Už v prvý deň ich banky predali za 263 miliónov eur, čo výrazne prekonalo očakávania. Celkový plánovaný objem bol preto zvýšený zo 400 na 500 miliónov eur a celá emisia sa vypredala do troch dní.
Pripravovaná jarná emisia tak prichádza do prostredia, kde verejnosť už demonštrovala silný dopyt po bezpečnom a relatívne výnosnom spôsobe uloženia úspor. Očakávania sú preto vysoké, no konečný úspech bude závisieť od detailov. Najmä od výnosov, objemu a záujmu bánk zapojiť sa do predaja. Štát však už teraz naznačuje, že chce pokračovať v trende ponúkať občanom produkty, ktoré kombinujú garanciu, jednoduchosť a férové podmienky.