ČSOB láka na lacnejšie hypotéky, úroky na 3 a 5 rokov klesajú

ČSOB od 22. septembra 2025 opäť znižuje úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch. Ide už o druhé zníženie od začiatku roka.
Banka tentoraz zlacňuje predovšetkým najvyhľadávanejšie fixácie. Pri trojročnej klesne sadzba z 3,79 % na 3,40 % a pri päťročnej z 3,99 % na 3,60 %. Menšiu úpravu prináša aj štvorročná fixácia, a to zníženie z 3,79 % na 3,60 %, a desaťročná z 4,69 % na 4,60 %. Fixácia na jeden, pätnásť a dvadsať rokov ostáva bezo zmeny.
Ide o signál, že banky chcú byť aktívnejšie v boji o klienta. Keďže výrazný pokles sadzieb zo strany ECB zatiaľ nie je reálny, snažia sa zaujať selektívnym zlacňovaním a doplnkovými benefitmi.
Banky na trhu sa dlhodobo spoliehajú skôr na marketingové akcie než na plošné znižovanie úrokov. Klientom ponúkajú úvery bez poplatkov, zvýhodnené sadzby pri využívaní ďalších služieb banky alebo dokonca preplácajú sankcie pri refinancovaní.
Napríklad ČSOB k základným sadzbám pridáva zľavy: 0,20 % pri aktívnom bežnom účte, 0,20 % pri poistení nehnuteľnosti a 0,10 % pri úveroch nad 60-tisíc eur.
Cieľ je jasný – udržať si konkurencieschopnosť na trhu, ktorý zostáva síce živý, no klienti sú pri rozhodovaní o hypotéke oveľa opatrnejší ako pred niekoľkými rokmi. Banky sa tak snažia nastaviť podmienky tak, aby dokázali presvedčiť domácnosti, že práve teraz je správny čas na financovanie bývania alebo refinancovanie staršieho úveru.