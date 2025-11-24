Americké firmy prekvapili, zisky rástli najrýchlejšie za posledné roky, motorom sú technológie

Výsledková sezóna za tretí štvrťrok priniesla pre americké akciové trhy výrazne pozitívne prekvapenie. Najmä zdravotníctvo a sektor cyklických tovarov a služieb dokázali podľa vyjadrení spoločnosti Across Private Investments prekonať ziskové očakávania analytikov v priemere o viac ako 13 percent, čo naznačuje, že dopyt po inováciách, liečebných postupoch či spotrebnom tovare zostáva aj v neistom prostredí silný. Robustné kvartálne čísla potiahli aj najväčšie americké spoločnosti v indexe S&P 500, ktorého celková ziskovosť vzrástla o 11,5 percenta.
Nvidia potvrdila svoje postavenie
Medzi najvýraznejších víťazov patria technologické firmy, ktoré ťažia zo zrýchľujúcej digitalizácie a masívneho nástupu umelej inteligencie. Viac ako 20-percentný rast zisku bol charakteristický pre sektor technológií aj financií, podobne silný výsledok zaznamenal aj sektor materiálov. Najväčšiu pozornosť pritiahla Nvidia, ktorá podľa analytikov opäť potvrdila svoje postavenie dominanta v oblasti AI a dátovej infraštruktúry. Jediným slabším segmentom boli komunikačné služby, kde zisky zaostali za očakávaniami približne o dve percentá.
„Výsledky potvrdzujú trend postupného zotavovania korporátnej ziskovosti a rastúcej spotrebiteľskej aktivity,“ uviedol Andrej Rajčány zo spoločnosti Across Private Investments. Podľa neho ostávajú technológie hlavným motorom firemnej výkonnosti, pričom finančný a zdravotnícky sektor prekvapili schopnosťou efektívne využiť prostredie vyšších sadzieb a stabilizujúcich sa kapitálových trhov. Naopak, komunikačné služby podľa Rajčányho hľadajú novú rovnováhu po turbulentnom období.
Portfólio má byť diverzifikované
Aj napriek priaznivým výsledkom sa podľa analytikov netreba nechať uniesť prehnaným optimizmom. Značná časť pozitívnych očakávaní je už započítaná v cenách akcií a trhy ostávajú citlivé na akékoľvek zmeny v makroekonomickom prostredí. Svoju rolu zohrávajú úrokové sadzby, inflácia aj geopolitické riziká, ktoré dokážu náladu investorov rýchlo preklopiť. Pre európskych a slovenských investorov je dôležitým faktorom aj kurz eura voči doláru, ktorý výrazne ovplyvňuje celkovú výkonnosť amerických investícií.
„Investori by mali svoje portfóliá stavať s dôrazom na sektorovú aj geografickú diverzifikáciu,“ pripomína analytik Acrossu Dominik Hapl. Ako dodáva, globálne indexové fondy môžu byť vhodným riešením pre tých, ktorí nechcú aktívne vyberať jednotlivé akcie, no zároveň chcú mať expozíciu voči perspektívnym sektorom v USA. Podľa Hapla by však investičné rozhodnutia mali vyvažovať očakávaný potenciál rastu s úrovňou rizík, ktoré zostávajú na trhoch stále vysoké.