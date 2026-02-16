Slovensko si v štyroch aukciách otestovalo dôveru trhu, dopyt po dlhopisoch presiahol 2,2 miliardy eur

Slovensko si vo februári otestovalo apetít investorov v štyroch aukciách štátnych dlhopisov s rôznou splatnosťou od roku 2031 až po rok 2037. Záujem trhu bol výrazný. Celkový dopyt v konkurenčných častiach aukcií presiahol 2,2 miliardy eur, pričom štát napokon akceptoval 593 miliónov eur. Výsledky naznačujú, že investori sú ochotní financovať slovenský dlh aj pri výnosoch pohybujúcich sa od úrovne pod tromi percentami až po viac ako 3,6 percenta ročne v závislosti od dĺžky splatnosti.
Najväčší záujem bol o najdlhšiu emisiu splatnú v novembri 2037. Investori v konkurenčnej časti ponúkli 619 miliónov eur, pričom štát akceptoval 202 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos dosiahol 3,64 percenta ročne. Silný dopyt zaznamenala aj desaťročná emisia splatná v apríli 2036. Celkový záujem dosiahol 579 miliónov eur, pričom akceptovaných bolo 180 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos sa ustálil na úrovni 3,4 percenta ročne.
Pri dlhopise splatnom v júni 2033 dosiahol celkový dopyt 537,5 milióna eur, z čoho bolo prijatých 130 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos predstavoval 3,06 percenta ročne. Najnižšie výnosy priniesla päťročná emisia splatná v novembri 2031. Dopyt dosiahol 468 miliónov eur a štát z neho akceptoval 81 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos bol 2,78 percenta ročne.
V utorkovej nekonkurenčnej časti budú mať investori dodatočný priestor v objeme viac ako 118 miliónov eur.