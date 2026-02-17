Slovensko si po aukcii prilepšilo o 711,6 milióna eur, nekonkurenčná časť sa vypredala

Po pondelkovej konkurenčnej časti aukcie štátnych dlhopisov pokračovalo umiestňovanie štyroch emisií v utorok nekonkurenčným kolom.
Štát v ňom investorom ponúkol spolu 118,6 milióna eur a celý tento objem bol aj upísaný. V súhrne tak zo štyroch emisií získal 711,6 milióna eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Odkúpený celý objem
Najväčší objem v nekonkurenčnej časti pripadol na emisiu so splatnosťou 4. novembra 2037. Z ponúkaných 40,4 milióna eur investori odkúpili celý objem, pričom priemerná cena dosiahla 99,84 percenta nominálnej hodnoty. Už v konkurenčnej časti bol pri tejto emisií akceptovaný dopyt vo výške 202 miliónov eur pri priemernom výnose do splatnosti 3,64 percenta ročne. Celkovo tak štát pri tejto línii získal 242,4 milióna eur.
Slovensko si v štyroch aukciách otestovalo dôveru trhu, dopyt po dlhopisoch presiahol 2,2 miliardy eur
Výrazný záujem bol aj o dlhopisy so splatnosťou 21. apríla 2036. V nekonkurenčnom kole sa predalo celých 36 miliónov eur pri priemernej cene 74,32 percenta. Spolu s pondelkovým akceptovaným objemom 180 miliónov eur tak celková suma pri tejto emisii dosiahla 216 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos v konkurenčnej časti predstavoval 3,4 percenta ročne.
Štát získal 156 miliónov eur
Pri emisii splatnej 8. júna 2033 bola v nekonkurenčnej časti k dispozícii suma 26 miliónov eur a investori ju rovnako plne vyčerpali. Priemerná cena dosiahla 103,63 percenta. Spolu s pondelkovým akceptovaným objemom 130 miliónov eur tak štát získal 156 miliónov eur, pričom priemerný akceptovaný výnos sa pohyboval tesne nad úrovňou 3,06 percenta ročne.
Silný návrat na trhy. Slovensko predalo dlhopisy za 2 miliardy eur, záujem investorov bol silný od prvých minút
Najmenší objem v nekonkurenčnej časti, 16,2 milióna eur, ponúkol štát pri emisii so splatnosťou 6. novembra 2031. Aj tento objem sa plne upísal, a to pri priemernej cene 101,12 percenta. V kombinácii s 81 miliónmi eur z konkurenčnej časti tak celkový predaj dosiahol 97,2 milióna eur. Priemerný akceptovaný výnos v hlavnej aukcii predstavoval 2,78 percenta ročne, čo bolo najnižšie spomedzi ponúkaných línií.