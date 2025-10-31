Slovensko plánuje vydať nové dlhopisy za 5 miliárd eur, majú mať 12-ročnú splatnosť

Slovenská republika sa chystá vstúpiť na trhy s novou emisiou štátnych dlhopisov. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v mene Ministerstva financií SR oznámila vydanie emisie Štátne dlhopisy 256, ktorá začne 4. novembra.
Celkový objem emisie je päť miliárd eur a dlhopisy budú mať splatnosť v roku 2037, teda pôjde o 12-ročné štátne dlhopisy. Budú niesť pevný úrok 3,625 % ročne, pričom úroky budú vyplácané vždy 4. novembra kalendárneho roka.
Podľa ARDAL pôjde o zaknihované cenné papiere na doručiteľa, registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je jedno euro, no v praxi ich budú kupovať najmä veľkí inštitucionálni investori, ako banky, fondy a poisťovne. Emisia bude formou aukcií, priameho predaja či syndikácie.
Dlhopisy by mali byť po vydaní kótované na hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, čo umožní ich obchodovanie na sekundárnom trhu a zvýši likviditu. Vyplácanie menovitej hodnoty aj úrokov sa bude uskutočňovať bezhotovostne, pričom výplatným miestom je samotná Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.Rozhodné právo emisie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a emisný kurz dlhopisov nie je limitovaný.