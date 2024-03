Slovensko dopredalo ďalšie dlhopisy, podľa analytika ideme na hranu

Slovensko si požičalo ešte ďalšie finančné prostriedky. Ako ďalej informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), v utorkovom pokračovaní tohtotýždňových aukcií štátnych bondov v nekonkurenčnej časti štát dopredal dlhopisy za 56,7 mil. eur.

K dispozícii pritom bola suma 69,3 mil. eur. V pondelkovej aukcii v rámci konkurenčnej časti si Slovensko požičalo na finančnom trhu 606,2 mil. eur. Dopyt pritom dosiahol 1,62 mld. eur. Celkovo tak tohtotýždňové aukcie dosiahli sumu 662,2 mil. eur.

Výnosy prekonali aj tie talianske

Splatnosti štyroch ponúkaných dlhopisov z pondelka sa pohybovali v rozmedzí od júna 2027 do februára 2035. Požadovaný priemerný ročný výnos do splatnosti sa pohyboval od 2,29 % pri najkratšom dlhopise do 3,8 % pri dlhopise s najdlhšou splatnosťou.

„Výnosy na slovenských dlhopisoch ostávajú zvýšené a minulý týždeň prekonali aj tie talianske,“ konštatuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Vývoj podľa neho naďalej odráža známe skutočnosti, akými sú nízka miera konsolidácie, riziko zníženia ratingu a možnosť, že prídeme aspoň na čas o prístup k eurofondom.

Rizikové prirážky sa nezvýšili

Treba však podľa Kočiša dodať, že hoci sú aktuálne výnosy na našich dlhopisoch najvyššie v eurozóne, nezvýšili sa rizikové prirážky.

Taliansko je podobne ako Španielsko a Portugalsko v rizikových prirážkach na zostupnej trajektórii, ktorá odzrkadľuje aj meniace sa trhové podmienky, napríklad očakávanie klesajúcich sadzieb zo strany finančných trhov. Slovensko z pohľadu rizikovej prirážky stagnuje na zvýšených úrovniach.

Financujeme sa za drahšie

Zásadný problém by mohol podľa analytika nastať, ak by sa napríklad nečakane zhoršila globálna situácia. Vtedy by hodnotenie nášho rizika pravdepodobne strmo rástlo.

„Zo širšieho pohľadu teda ideme na hranu a nenechávame si priestor na neočakávané situácie. Naďalej sa tiež financujeme za drahšie, ako by sme mohli, ak by sme začali robiť dôveryhodné kroky v oblasti konsolidácie verejných financií,“ doplnil Kočiš.