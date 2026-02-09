Mladí balansujú medzi šancou a dlhom. Tatra banka sa rozhodla uvoľniť pre nich hypotekárne podmienky

Dostupnosť bývania na Slovensku sa po rokoch zhoršovania mierne zlepšila. Podľa ekonomického analytika Tatra bankyBorisa Fojtíka sa za posledné tri roky zvýšila o viac ako 10 percent, najmä vďaka poklesu úrokových sadzieb a rastu miezd. Tento posun však podľa neho nemožno považovať za návrat k historicky priaznivým podmienkam. Finančná dostupnosť bývania stále výrazne zaostáva za úrovňami, ktoré boli pre domácnosti komfortnejšie.
Najviac to pociťujú mladí ľudia, ktorí vstupujú na trh práce s nižšími úsporami a bez finančnej rezervy. „Nižšia úroveň úspor a začiatok kariéry im situáciu tradične komplikuje najviac. V najdrahších regiónoch Slovenska sa ceny nehnuteľností držia na úrovniach, pri ktorých môže byť splátka hypotéky pre mladé domácnosti rizikom pre ich finančné zdravie,“ upozorňuje Fojtík.
Banky reagujú na tlak mladých domácností
Práve mladí do 30 rokov sú skupinou, ktorá dnes stojí v centre záujmu bánk. Tie sa snažia reagovať na kombináciu mierne lepších makroekonomických podmienok a pretrvávajúceho problému dostupnosti bývania. Jednou z reakcií trhu je aj aktuálna ponuka Tatra banky, ktorá cieli na mladých ľudí riešiacich svoje prvé bývanie.
Banka im ponúka zvýhodnenú úrokovú sadzbu na hypotéke, možnosť financovania až do 90 percent hodnoty nehnuteľnosti a jednorazový finančný bonus po načerpaní úveru. Vlastné bývanie môžu mladí klienti riešiť s úrokovou sadzbou od 3,19 percent ročne pri dvojročnej fixácii, pričom zvýhodnenie je viazané na využívanie jej vernostného programu. Ponuka je časovo obmedzená a platí do konca marca 2026, respektíve do vyčerpania stanoveného objemu úverov.
Vyššie financovanie znamená aj vyššie riziko
Z ekonomického pohľadu je dôležité vnímať aj rizikovú stránku vyššieho financovania. Možnosť získať úver až do 90 percent hodnoty nehnuteľnosti znižuje vstupnú bariéru pre mladých kupujúcich, no zároveň zvyšuje ich citlivosť na vývoj úrokových sadzieb a prípadné výpadky príjmov.
Tatra banka ponúka aj možnosť dofinancovania zvyšnej časti kúpnej ceny prostredníctvom bezúčelového úveru, ktorý je spojený s vyššou úrokovou sadzbou, hoci s postupným znižovaním pri riadnom splácaní.
Z pohľadu finančnej stability domácností tak zostáva kľúčové, aby mladí ľudia nepodceňovali celkové zadlženie a počítali aj s rezervou na neočakávané výdavky. Kombinácia hypotéky a spotrebného úveru môže síce urýchliť cestu k bývaniu, no zároveň zvyšuje mesačné zaťaženie rozpočtu.
Trh sa rozhýbal, problém bývania však nevyriešil
Aktuálne ponuky bánk naznačujú, že konkurenčný boj o mladých klientov sa zintenzívňuje. Zlepšenie dostupnosti bývania je reálne, no zatiaľ len čiastočné a nerovnomerné naprieč regiónmi. Najmä v okolí veľkých miest zostávajú ceny nehnuteľností vysoké a mladé domácnosti sú nútené balansovať medzi túžbou po vlastnom bývaní a finančnou opatrnosťou.
Aj preto platí, že hoci sú podmienky priaznivejšie než pred niekoľkými rokmi, rozhodovanie o prvom bývaní si stále vyžaduje dôkladné prepočty a realistický pohľad na vlastné možnosti. Ponuky bánk môžu cestu k bývaniu uľahčiť, no základná zodpovednosť za finančné zdravie zostáva na samotných dlžníkoch.