Slováci svoje peniaze aktívne nezhodnocujú, niektorí nemajú vytvorené ani životné úspory

Slováci majú svoje životné úspory najčastejšie uložené tam, kde prakticky nezarábajú. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, podľa ktorého si štvrtina ľudí drží väčšinu úspor na bežnom účte a ďalších 24 percent na sporiacom účte.
Investovaniu, ktoré by mohlo priniesť vyšší výnos, sa venuje len 17 percent respondentov. Výsledkom je, že značná časť populácie svoje peniaze aktívne nezhodnocuje a necháva ich postupne strácať hodnotu vplyvom inflácie.
Vkladné knižky sú na okraji záujmu
Z prieskumu zároveň vyplynulo, že 14 percent opýtaných nemá vytvorené žiadne životné úspory. Tradičné vkladné knižky sa definitívne dostali na okraj záujmu, využíva ich už len jedno percento respondentov. Termínovaný účet ako nástroj uloženia životných úspor uviedlo šesť percent opýtaných, rovnaký podiel si drží peniaze doma v hotovosti.
Štvrtina Slovákov rezignuje na sporenie, inflácia mení správanie aj dovolenkové návyky
Preferencia likvidity pred výnosom je z prieskumu zrejmá. Ľudia uprednostňujú dostupnosť financií bez viazanosti, aj za cenu minimálneho alebo nulového zhodnotenia. Investovanie, ktoré je spojené s vyššou mierou rizika aj kolísaním hodnoty, zostáva pre väčšinu populácie menej atraktívne.
Ochota investovať súvisí so vzdelaním
Ochota investovať pritom výrazne súvisí so vzdelaním. Kým medzi ľuďmi so základným vzdelaním investuje väčšinu svojich úspor len šesť percent, pri stredoškolsky vzdelaných je to 18 percent a medzi vysokoškolákmi už štvrtina.
Na účtoch držia Slováci obrovské sumy, inflácia ich hodnotu postupne znižuje
„Prieskum naznačuje, že našinci, ktorí majú odložené životné úspory, preferujú riešenia bez väčšej viazanosti. Nechať peniaze ležať na bežnom účte alebo doma v hotovosti však znamená, že postupne strácajú na hodnote. Kľúčové je zvoliť riešenie, ktoré zodpovedá individuálnym potrebám klienta, ideálne po konzultácii s odborníkmi,“ hovorí Zuzana Blažečková Janove z 365.bank.