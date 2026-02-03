Reálna životná úroveň mnohých domácností sa výraznejšie nezlepší, riešením môže byť finančný minimalizmus

Finančný minimalizmus sa v období spomaľovania ekonomiky a konsolidácie verejných financií dostáva do centra pozornosti čoraz väčšieho počtu slovenských domácností. Ekonomické prognózy hovoria o tom, že slovenská ekonomika má v tomto roku rásť len miernym tempom, pričom rast miezd sa bude pohybovať nanajvýš na úrovni inflácie.
V praxi to znamená, že reálna životná úroveň mnohých domácností sa výraznejšie nezlepší. Spolu s rastúcimi cenami služieb a tlakom na verejné výdavky tak ľudia čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako získať lepšiu kontrolu nad svojím rozpočtom bez radikálneho znižovania životného štandardu.
Finančný minimalizmus
Jednou z odpovedí je podľa spoločnosti Finax finančný minimalizmus, ktorý nestojí na extrémnom šetrení, ale na vedomej selekcii výdavkov. Ide o prístup, ktorý sa zameriava na obmedzenie zbytočnej spotreby a presmerovanie peňazí tam, kde majú pre domácnosť skutočnú hodnotu.
Najväčšiu časť rozpočtov pritom zvyčajne tvoria bežné výdavky na potraviny, dopravu, služby, oblečenie či zábavu. Ideálne by tieto položky nemali presiahnuť približne 40 percent čistého mesačného príjmu. Realita však často vyzerá inak a mnohé domácnosti míňajú viac, než si uvedomujú.
Od impulzívneho míňania k uvedomelej spotrebe
Podstatou finančného minimalizmu je prechod od impulzívneho míňania k uvedomelej spotrebe. „Zmyslom tohto prístupu je upriamiť pozornosť na to, čo nám skutočne dáva hodnotu, a odstrániť výdavky, ktoré nám neprinášajú osoh alebo sú výsledkom neuváženého míňania stimulovaného reklamou či sociálnymi sieťami,“ vysvetľuje Linda Gáliková z Finaxu. Podľa nej nejde o odopieranie si radostí, ale o presun výdavkov k plánovanej spotrebe s vyššou subjektívnou hodnotou pre jednotlivca.
V praxi to často znamená identifikovať drobné, no pravidelné výdavky, ktoré sa v súčte výrazne podpisujú pod rozpočtom. Ak domácnosť mesačne minie napríklad sto eur na stravovanie v reštauráciách, ďalších 60 eur na kávu v kaviarňach a 40 eur na impulzívne nákupy oblečenia, ide o približne 200 eur, ktoré nie sú nevyhnutné. Ich rozumné zníženie o polovicu môže priniesť úsporu okolo sto eur mesačne bez citeľného zásahu do kvality života.
Práve v tom spočíva jeden z hlavných prínosov finančného minimalizmu. Ušetrené prostriedky môžu vytvoriť priestor na budovanie finančnej rezervy alebo dlhodobé investovanie. „Takýto prístup prirodzene zvyšuje disponibilný kapitál, ktorý môže byť zainvestovaný namiesto toho, aby sa minul na impulzívne nákupy,“ hovorí Gáliková.